Львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля
В пункте пропуска "Краковец — Корчова" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.
Об этом сообщили в пресс-службе таможни.
"Соглашенными действиями работников таможни, Департамента стратегических расследований НПУ и офиса Генерального прокурора Украины установлено, что упомянутый фонд со времени регистрации не занимался благотворительной деятельностью, помощи от иностранцев не ожидал и не предоставлял никаких подтверждающих документов", — говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли груз. Из фото, опубликованных Львовской таможней, можно сделать вывод, что одежда новая, поскольку имеет этикетки.
Мужчину обвиняют в нарушении таможенных правил по перемещению товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Задержанному грозит штраф 100% стоимости товара и его конфискация.
Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области заработал новый пункт пропуска на границе с Польшей. Он будет обслуживать пустые грузовики.