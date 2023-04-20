Львовянин пытался провезти 23 тонны новой одежды мимо таможенного контроля

Пункт пропуска "Краковец – Корчова". Фото: Государственная пограничная служба Украины

В пункте пропуска "Краковец — Корчова" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.

Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

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"Соглашенными действиями работников таможни, Департамента стратегических расследований НПУ и офиса Генерального прокурора Украины установлено, что упомянутый фонд со времени регистрации не занимался благотворительной деятельностью, помощи от иностранцев не ожидал и не предоставлял никаких подтверждающих документов", — говорится в сообщении.

Изъята одежда. Фото: Львовская таможня

Правоохранители изъяли груз. Из фото, опубликованных Львовской таможней, можно сделать вывод, что одежда новая, поскольку имеет этикетки.

Таможенники изъяли у мужчины 23 тонны груза.

Фото: Львовская таможня

Мужчину обвиняют в нарушении таможенных правил по перемещению товаров через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля. Задержанному грозит штраф 100% стоимости товара и его конфискация.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области заработал новый пункт пропуска на границе с Польшей. Он будет обслуживать пустые грузовики.