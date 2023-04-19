Неподалік кордону з Польщею проведуть капітальний ремонт дороги
На Львівщині планують відремонтувати дорогу М-09 на ділянці Тернопіль — Львів — Рава-Руська. Зараз розробляється проєктна документацію на капітальний ремонт автомобільної дороги.
Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Львівській області.
Автомобільна дорога М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська забезпечує транспортний зв’язок в напрямку "захід — схід" з виходом на міжнародні дороги М-06 Київ — Чоп та М-30 Стрий – Ізварине і сполучає Україну з Польщею через МАПП "Рава-Руська — Гребенне", а далі з портами Балтійського моря.
"Через збільшення автоперевезень на ділянці під’їзду до пункту пропуску "Рава-Руська — Гребенне" утворюються черги великовагового автотранспорту довжиною до 15-20 км, а при пікових навантаженнях і більше. Оскільки наявна дорога має параметри ІІ категорії з двома смугами руху, стоянка важкого автотранспорту здійснюється на правій смузі проїзної частини за напрямком до кордону, що суттєво ускладнює двосторонній рух іншою смугою", — сказав керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області Олег Береза.
За його словами, торік вдалося побудувати майданчик для відстою великовагового транспорту на узбіччі автомобільної дороги, однак це не вирішує проблеми в повному об’ємі.
"У вирішенні цього питання нам допомагають західні партнери, і вже сьогодні ми активно розробляємо проєкт для капітального ремонту дороги М-09 на ділянці Львів — Рава-Руська. Станом на сьогодні, маємо вже сформовані основні проєктні рішення", — зазначив він.
Під час капітального ремонту дороги планують провести такі роботи:
- додаткову смугу руху із зміною напрямків поза межами населених пунктів;
- в межах населених пунктів дощову каналізацію, тротуари, освітлення, зупинки громадського транспорту;
- устелять нове асфальтобетонне покриття з попереднім укріпленням основи;
- облаштують узбіччя;
- проведуть ремонту усіх штучних споруд;
- проведуть заходи для організації дорожнього руху
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині закрили залізничний переїзд на ділянці Львів — Мостиська. Він розташований неподалік населеного пункту Арламівська Воля.