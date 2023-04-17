На ділянці Львів-Мостиська закриють залізничний переїзд: деталі

Залізничний переїзд в Україні. Фото: google.com

19 квітня планують закриття залізничного переїзду на ділянці Львів-Мостиська. Він розташований неподалік населеного пункту Арламівська Воля.

Про це повідомляє Львівська ОВА.

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Тимчасове обмеження руху триватиме з 8:00 до 22:00.

"Закриття планують у зв’язку з будівництвом нової під’їзної колії з примиканням на 66 км перегону Судова Вишня – Мостиська", — йдеться у повідомленні.

У Львівській ОВА розповіли, що переїзд розташовується на автомобільній дорозі С14010 Наконечне-Гостинцеве.

"Прохання до водіїв та пасажирів врахувати тимчасові зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях", — додали в ОВА.

Нагадаємо, завтра, 18 квітня, у Львові презентують писанки з мотивами Маріуполя. Виставка відбудеться у Святопокровському жіночому монастирі.

Також ми писали, що у Львові вперше в Україні вживили протез прямо в кістку людини. Першим пацієнтом став 56-річний ветеран російсько-української війни, який через бойові дії втратив обидві ноги.

Додамо, на Львівщині внаслідок потрійної ДТП, у якій зіткнулися дві вантажівки та автомобіль, загинув 56-річний водій однієї з вантажівок. Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 квітня поблизу села Янгелівка Золочівського району на автодорозі "Київ-Чоп".