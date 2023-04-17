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На участке Львов-Мостиска закроют железнодорожный переезд: детали

17 апреля 2023 18:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На участке Львов-Мостиска закроют железнодорожный переезд: детали
Железнодорожный переезд в Украине. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

19 апреля планируется закрытие железнодорожного переезда на участке Львов-Мостиска. Он расположен недалеко от населенного пункта Арламовская Воля.

Об этом сообщает Львовская ОВА.

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Подробности

Временное ограничение движения продлится с 8:00 до 22:00.

"Закрытие планируют в связи со строительством нового подъездного пути с примыканием на 66 км перегона Судебная Вишня — Мостиска", — говорится в сообщении.

Во Львовской ОВА рассказали, что переезд находится на автомобильной дороге С14010 Наконечное-Гостинцево.

"Просьба к водителям и пассажирам учесть временные изменения при планировании путешествий в указанных сообщениях", — добавили в ОВА.

Напомним, Завтра, 18 апреля, во Львове представят писанки с мотивами Мариуполя. Выставка состоится в Святопокровском женском монастыре.

Также мы писали, что во Львове впервые в Украине вживили протез прямо в кость человека. Первым пациентом стал 56-летний ветеран российско-украинской войны, из-за боевых действий потерявший обе ноги.

Добавим, во Львовской области в результате тройного ДТП, в котором столкнулись два грузовика и автомобиль, погиб 56-летний водитель одного из грузовиков. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 12 апреля, около 11:40, вблизи села Янгелевка Золочевского района на автодороге "Киев-Чоп".

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