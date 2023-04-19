Недалеко от границы с Польшей проведут капитальный ремонт дороги

На Львовщине планируют отремонтировать дорогу М-09 на участке Тернополь — Львов — Рава-Русская. Фото: Служба автомобильных дорог

Во Львовской области планируют отремонтировать дорогу М-09 на участке Тернополь — Львов — Рава-Русская. Сейчас разрабатывается проектная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог во Львовской области.

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Автомобильная дорога М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская обеспечивает транспортную связь в направлении "запад — восток" с выходом на международные дороги М-06 Киев — Чоп и М-30 Стрый — Изварино и соединяет Украину с Польшей через МАПП Рава-Русская — Гребенное, а дальше с портами Балтийского моря.

"Из-за увеличения автоперевозок на участке подъезда к пункту пропуска "Рава-Русская — Гребенное" образуются очереди тяжеловесного автотранспорта протяженностью до 15-20 км, а при пиковых нагрузках и более. Так как существующая дорога имеет параметры ІІ категории с двумя полосами движения, стоянка тяжелого автотранспорта осуществляется на правой полосе проезжей части по направлению к границе, что существенно усложняет двустороннее движение по второй полосе", — сказал руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области Олег Береза.

По его словам, в прошлом году удалось построить площадку для отстоя тяжеловесного транспорта на обочине автомобильной дороги, однако это не решает проблему в полном объеме.

"В решении этого вопроса нам помогают западные партнеры и уже сегодня мы активно разрабатываем проект для капитального ремонта дороги М-09 на участке Львов — Рава-Русская. По состоянию на сегодняшний день имеем уже сформированные основные проектные решения", — отметил он.

В ходе капитального ремонта дороги планируют провести следующие работы:

дополнительную полосу движения с изменением направлений вне населенных пунктов;

в пределах населенных пунктов дождевую канализацию, тротуары, освещение, остановки общественного транспорта;

сделают новое асфальтобетонное покрытие с предварительным укреплением основания;

обустроят обочину;

произведут ремонт всех искусственных сооружений;

проведут мероприятия по организации дорожного движения

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области закрыли железнодорожный переезд на участке Львов —Мостиска. Он расположен недалеко от населенного пункта Арламовская Воля.