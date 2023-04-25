Во Львовской области обнаружили состав гумантированных товаров неизвестного происхождения

Во Львовской области обнаружили состав гуманитарных товаров неизвестного происхождения: детали
Во Львовской области обнаружены склады, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Речь идет о нежилых помещениях площадью более 1,5 тысяч квадратных метров.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик.
"Согласно информации Бюро экономической безопасности, речь идет не об одном десятке наименований товаров и не одном десятке поддонов с одеждой, продуктами питания и т.п., которые там хранились. Если следствие установит, что эти товары являются гуманитарными грузами, то в условиях военного положения это уже откровенное мародерство. Виновные должны быть наказаны, а все, что незаконно ввезено в Украину как гуманитарный груз, — передано ВСУ и гражданским в тех областях, которые больше всего пострадали от ужасов войны", — говорит он.
По словам и.о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области Валерия Тациенко, товар был обнаружен в нежилом помещении в пятницу, 21 апреля. Уже четыре дня продолжаются обыски и устанавливают причастных.
"Детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки. Работники БЭБ описывают обнаруженный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. химия, одежда — всего около тысячи поддонов", — добавил он.
Теперь устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи, ведь, по его словам, чтобы ввезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур. Только консервы нашли ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не кончили. Досудебное расследование продолжается, о его результатах сообщат впоследствии.
Напомним, мы ранее писали, что в пункте пропуска "Краковец — Корчева" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.