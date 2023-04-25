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Во Львовской области обнаружили состав гуманитарных товаров неизвестного происхождения: детали

25 апреля 2023 18:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области обнаружили состав гумантированных товаров неизвестного происхождения
Правоохранители устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе гуманитарной помощи. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области обнаружены склады, заполненные товарами гуманитарной помощи неустановленного происхождения. Речь идет о нежилых помещениях площадью более 1,5 тысяч квадратных метров.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Львовской ОВА Андрей Годик.

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"Согласно информации Бюро экономической безопасности, речь идет не об одном десятке наименований товаров и не одном десятке поддонов с одеждой, продуктами питания и т.п., которые там хранились. Если следствие установит, что эти товары являются гуманитарными грузами, то в условиях военного положения это уже откровенное мародерство. Виновные должны быть наказаны, а все, что незаконно ввезено в Украину как гуманитарный груз, — передано ВСУ и гражданским в тех областях, которые больше всего пострадали от ужасов войны", говорит он.

Речь идет о нежилых помещениях площадью более 1,5 тыс. кв. метров, где хранили продовольствие, одежду, средства гигиены. Фото: Львовская ОВА
Речь идет о нежилых помещениях, где хранили продукты, одежду, средства гигиены.
Фото: Львовская ОВА

По словам и.о. руководителя Территориального управления БЭБ во Львовской области Валерия Тациенко, товар был обнаружен в нежилом помещении в пятницу, 21 апреля. Уже четыре дня продолжаются обыски и устанавливают причастных.

"Детективы БЭБ получили разрешение суда на обыск помещения, следственные действия продолжаются уже четвертые сутки. Работники БЭБ описывают обнаруженный товар, классифицируют его, устанавливают происхождение. химия, одежда — всего около тысячи поддонов", — добавил он.

Теперь устанавливают круг лиц, задействованных во ввозе и складировании гуманитарной помощи, ведь, по его словам, чтобы ввезти этот груз, понадобилось примерно 60 грузовиков-фур. Только консервы нашли ориентировочно 74 тонны на 20 млн грн. Окончательный подсчет всех товаров еще не кончили. Досудебное расследование продолжается, о его результатах сообщат впоследствии.

Напомним, мы ранее писали, что в пункте пропуска "Краковец — Корчева" остановили грузовик Volvo, за рулем которого находился 35-летний житель Львова. В декларации таможенного контроля мужчина отметил, что перевозил из Польши 23 тонн одежды для благотворительности.

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