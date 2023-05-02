Во Львовской области суд вынес приговор военному, который потерял оружие на вокзале

Молоток судьи. Фото: Pexels

Жолковский районный суд во Львовской области вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале. Мужчине назначили два года заключения, однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Суд над военным, который потерял автомат

В приговоре суда говорится, что мужчина проходит военную службу в должности командира орудия в воинском звании солдат. В июне прошлого года он находился на железнодорожной станции "Добросин". Во время ночного отдыха военный оставил без присмотра автомат "Калашникова" с магазином. Неизвестные украли оружие у мужчины.

Военного судили из-за утраты вверенного для служебного пользования оружия вследствие нарушения правил его хранения в условиях военного положения.

Во время суда мужчина признал свою вину. Он рассказал, что инцидент произошел на железнодорожной станции во Львовской области. По его словам, он сдал наряд и облокотился на дерево, а оружие было сбоку. Когда военный проснулся, то заметил, что автомата нет. Он также добавил, что ему пришлось заплатить за утраченное оружие.

Дело рассматривал судья Зорян Опрыск. Он исследовал материалы дела и признал мужчину виновным в потере военного имущества.

Напомним, во Львовской области будут судить директора государственного предприятия. Он требовал взятку в размере одного миллиона гривен.

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