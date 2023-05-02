Во Львовской области суд вынес приговор военному, который потерял оружие на вокзале
Жолковский районный суд во Львовской области вынес приговор военному, который потерял автомат на железнодорожном вокзале. Мужчине назначили два года заключения, однако освободили от наказания с годовым испытательным сроком.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Суд над военным, который потерял автомат
В приговоре суда говорится, что мужчина проходит военную службу в должности командира орудия в воинском звании солдат. В июне прошлого года он находился на железнодорожной станции "Добросин". Во время ночного отдыха военный оставил без присмотра автомат "Калашникова" с магазином. Неизвестные украли оружие у мужчины.
Военного судили из-за утраты вверенного для служебного пользования оружия вследствие нарушения правил его хранения в условиях военного положения.
Во время суда мужчина признал свою вину. Он рассказал, что инцидент произошел на железнодорожной станции во Львовской области. По его словам, он сдал наряд и облокотился на дерево, а оружие было сбоку. Когда военный проснулся, то заметил, что автомата нет. Он также добавил, что ему пришлось заплатить за утраченное оружие.
Дело рассматривал судья Зорян Опрыск. Он исследовал материалы дела и признал мужчину виновным в потере военного имущества.
Напомним, во Львовской области будут судить директора государственного предприятия. Он требовал взятку в размере одного миллиона гривен.
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