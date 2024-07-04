У ДМС намагалися дати 1 млн грн хабаря керівництву

Співробітник НАБУ. Фото: пресслужба НАБУ

В Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 4 липня.

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Двоє осіб пропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн доларів за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці. Також ще 500 тис. доларів та 200 тис. доларів — за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці.

Затримання зловмисника. Фото: НАБУ та САП

Водночас правоохоронці зʼясували, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності. Однак їх намірам завадили та повідомили про підозру.

Затримання зловмисника. Фото: НАБУ та САП

Двом особам повідомлено про підозру у пропозиції або обіцянці службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, слідство триває.

Скриншот допису САП

Нагадаємо, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях.

Також ми писали, що у Чернівцях повідомили про підозру в розтраті 2 млн гривень державних коштів колишньому директору комунального підприємства.