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Керівництву митниці пропонували мільйон доларів хабаря — двом особам повідомили про підозру

4 липня 2024 22:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДМС намагалися дати 1 млн грн хабаря керівництву
Співробітник НАБУ. Фото: пресслужба НАБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram у четвер, 4 липня.

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Двоє осіб пропонували керівництву Державної митної служби України 1 млн доларів за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці. Також ще 500 тис. доларів та 200 тис. доларів — за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці.

пропонували хабар керівництву ДМС
Затримання зловмисника. Фото: НАБУ та САП

Водночас правоохоронці зʼясували, що учасники групи обіцяли керівництву митної служби половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності. Однак їх намірам завадили та повідомили про підозру.

пропонували 1 млн доларів керівництву ДМС
Затримання зловмисника. Фото: НАБУ та САП

Двом особам повідомлено про підозру у пропозиції або обіцянці службовій особі надати їй або третій особі неправомірну вигоду, слідство триває.

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Скриншот допису САП

Нагадаємо, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях. 

Також ми писали, що у Чернівцях повідомили про підозру в розтраті 2 млн гривень державних коштів колишньому директору комунального підприємства.

НАБУ корупція хабар САП митниця ДМС

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