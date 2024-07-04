В ДМС пытались дать 1 млн грн взятки руководству

Сотрудник НАБУ. Фото: пресс-служба НАБУ

В Украине пытались подкупить руководство Государственной таможенной службы за 1 миллион долларов. Однако правоохранители разоблачили злоумышленников и сообщили им о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram в четверг, 4 июля.

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Два человека предлагали руководству Государственной таможенной службы Украины 1 млн долларов за назначение своего человека на должность руководителя Львовской таможни. Также еще 500 тыс. долларов и 200 тыс. долларов за должности руководителей Волынской и Черновицкой таможни.

Задержание злоумышленника. Фото: НАБУ и САП

В то же время правоохранители выяснили, что участники группы обещали руководству таможенной службы половину доходов, полученных в результате незаконной деятельности. Однако их намерениям помешали и сообщили о подозрении.

Задержание злоумышленника. Фото: НАБУ и САП

Двум лицам сообщено о подозрении в предложении или обещании чиновнику предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду, следствие продолжается.

Скриншот поста САП

Напомним, в Украине судили двух российских коллаборантов, которые сотрудничали с врагом в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что в Черновцах сообщили о подозрении в растрате 2 млн гривен государственных средств бывшему директору коммунального предприятия.