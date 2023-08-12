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Хлопчик зі Львова зібрав майже 3 мільйони гривень для ЗСУ вуличними концертами

12 серпня 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Хлопчик зі Львова зібрав майже 3 мільйони гривень для ЗСУ вуличними концертами
Дев'ятирічний хлопчик, який збирає гроші для ЗСУ. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Дев'ятирічний співак з Львівської області Юрій Напора зібрав для українських військових майже 3 мільйони гривень. Допомогу для ЗСУ він збирає вуличними концертами.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Козицький розповів, що Юрій вже понад рік їздить з вуличними концертами Львівською областю. За цей час хлопчик зібрав для української армії майже 3 мільйони гривень.

"Це — наша молодь! Наша гордість! Наше майбутнє!" — додав Козицький.

Нагадаємо, у Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували. 

Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня незалежності України.

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