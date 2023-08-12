Хлопчик зі Львова зібрав майже 3 мільйони гривень для ЗСУ вуличними концертами
Дев'ятирічний співак з Львівської області Юрій Напора зібрав для українських військових майже 3 мільйони гривень. Допомогу для ЗСУ він збирає вуличними концертами.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Допомога для українських військових
Козицький розповів, що Юрій вже понад рік їздить з вуличними концертами Львівською областю. За цей час хлопчик зібрав для української армії майже 3 мільйони гривень.
"Це — наша молодь! Наша гордість! Наше майбутнє!" — додав Козицький.
Нагадаємо, у Львові американські хірурги місії Face to Face оперуватимуть українців на базі реабілітаційного центру "Незламні". Це вже третя місія Face to Face в Україні, в межах якої раніше прооперували 50 пацієнтів, та ще 80 — проконсультували.
Також ми писали, що Укрзалізниця призначила додаткові потяги з Києва до Львова. Це вирішили зробити до Дня незалежності України.