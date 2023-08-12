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Мальчик из Львова собрал почти 3 миллиона гривен для ВСУ уличными концертами

12 августа 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мальчик из Львова собрал почти 3 миллиона гривен для ВСУ уличными концертами
Девятилетний мальчик, который собирает деньги для ВСУ. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Девятилетний певец из Львовской области Юрий Напор собрал для украинских военных почти 3 миллиона гривен. Помощь для ВСУ он собирает уличными концертами.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Козицкий рассказал, что Юрий уже больше года ездит с уличными концертами по Львовской области. За это время мальчик собрал для украинской армии около 3 миллионов гривен.

"Это — наша молодежь! Наша гордость! Наше будущее!" — добавил Козицкий.

Напомним, во Львове американские хирурги миссии Face to Face будут оперировать украинцев на базе реабилитационного центра "Несокрушимые". Это уже третья миссия Face to Face в Украине, в рамках которой ранее прооперировали 50 пациентов и еще 80 — проконсультировали.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила дополнительные поезда из Киева во Львов. Это решили сделать ко Дню независимости Украины.

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