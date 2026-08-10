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Головна Львів Хмарно, але без дощу: якою буде погода у Львові завтра

Хмарно, але без дощу: якою буде погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 19:01
Прогноз погоди у Львові на 11 серпня — Meteoprog прогнозує хмарність
Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

У Львові завтра, 11 серпня, очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Значних опадів синоптики не прогнозують, тому більшу частину дня місто залишатиметься сухим.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові 11 серпня

За даними Meteoprog, в нічні години температура повітря становитиме близько +19 °С. Вдень повітря прогріється до +21 °С. Таким чином, після спекотніших днів у Львові встановиться помірніша та комфортніша температура.

Хмарно, але без дощу: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Погода у Львові на 11 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–6 м/с. Подекуди можливі сильніші пориви, однак загалом вітер не створюватиме значного дискомфорту для мешканців міста. Атмосферний тиск очікується на рівні 734 мм рт. ст., а відносна вологість повітря становитиме близько 56%.

Загалом погода у Львові 11 серпня буде помірною: хмарність чергуватиметься з проясненнями, істотних опадів не очікується, а температура залишатиметься комфортною. Такі погодні умови сприятимуть прогулянкам та перебуванню на відкритому повітрі.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 7 серпня у Львові запровадили карантинні обмеження через лабораторно підтверджений випадок сказу у кота. Обмеження діють у п’ятикілометровій зоні навколо місця, де виявили тварину.

Львів Львівська область Погода у Львові
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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