Прогноз погоди у Львові на 11 серпня — Meteoprog прогнозує хмарність

Люди на прогулянці. Фото: Новини.LIVE

У Львові завтра, 11 серпня, очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Значних опадів синоптики не прогнозують, тому більшу частину дня місто залишатиметься сухим.

Про це повідомляє сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові 11 серпня

За даними Meteoprog, в нічні години температура повітря становитиме близько +19 °С. Вдень повітря прогріється до +21 °С. Таким чином, після спекотніших днів у Львові встановиться помірніша та комфортніша температура.

Погода у Львові на 11 серпня. Фото: Meteoprog

Вітер буде змінних напрямків, його швидкість становитиме 3–6 м/с. Подекуди можливі сильніші пориви, однак загалом вітер не створюватиме значного дискомфорту для мешканців міста. Атмосферний тиск очікується на рівні 734 мм рт. ст., а відносна вологість повітря становитиме близько 56%.

Загалом погода у Львові 11 серпня буде помірною: хмарність чергуватиметься з проясненнями, істотних опадів не очікується, а температура залишатиметься комфортною. Такі погодні умови сприятимуть прогулянкам та перебуванню на відкритому повітрі.

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