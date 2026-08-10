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Главная Львов Облачно, но без дождя: какая погода будет завтра во Львове

Облачно, но без дождя: какая погода будет завтра во Львове

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 19:01
Прогноз погоды во Львове на 11 августа — Meteoprog прогнозирует облачность
Люди на прогулке. Фото: Новини.LIVE

Во Львове завтра, 11 августа, ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Синоптики не прогнозируют значительных осадков, поэтому большую часть дня в городе будет сухо.

Об этом сообщает сервис Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове 11 августа

По данным Meteoprog, в ночные часы температура воздуха составит около +19 °С. Днем воздух прогреется до +21 °С. Таким образом, после более жарких дней во Львове установится более умеренная и комфортная температура.

Облачно, но без дождя: какая погода будет завтра во Львове - фото 1
Погода во Львове на 11 августа. Фото: Meteoprog

Ветер будет переменного направления, его скорость составит 3–6 м/с. Местами возможны более сильные порывы, однако в целом ветер не будет создавать значительного дискомфорта для жителей города. Атмосферное давление ожидается на уровне 734 мм рт. ст., а относительная влажность воздуха составит около 56%.

В целом погода во Львове 11 августа будет умеренной: облачность будет чередоваться с прояснениями, существенных осадков не ожидается, а температура останется комфортной. Такие погодные условия будут способствовать прогулкам и пребыванию на открытом воздухе.

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Как сообщали Новини.LIVE, из-за аномальной жары во Львове деформировались трамвайные рельсы, что привело к временным изменениям в движении шести маршрутов. В то же время 4 августа синоптики зафиксировали в городе новый температурный рекорд, а на 5–6 августа объявили красный уровень опасности из-за экстремальной жары.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 августа во Львове ввели карантинные ограничения из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства у кота. Ограничения действуют в пятикилометровой зоне вокруг места, где обнаружили животное.

Львов Львовская область Погода во Львове
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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