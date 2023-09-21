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Хотів нелегально перетнути кордон та знімав свій шлях на телефон: подробиці

21 вересня 2023 15:56
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Марта Байдака
Журналіст
Хотів нелегально перетнути кордон та знімав свій шлях на телефон: подробиці
Співробітник Самбірського ТЦК знущається з чоловіка. Фото: скриншот
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Чоловік, якого побили у військкоматі на Львівщині намагався нелегально потрапити до Польщі. Свій шлях незаконного перетину ухилянт знімав на телефон.

Про це інформує Українська спілка учасників АТО.

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Як з'ясували в Українській спілці учасників АТО, прикордонники затримали двох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон та передали  їх у військкомат для з’ясування обставин.

"Ухилянти одразу почали "бикувати" і шукати, так би мовити, "слабке місце", емоційну людину, на яку можна натиснути. Вони почали вигукувати відверто антиукраїнські гасла, ображати ЗСУ просто перед носом бійця, який нещодавно повернувся із передової і має контузію. Очевидно, що як і будь який захисник, який чує знеціннення загибелі його побратимів, воєнний не витримав, не стримав емоцій і дав волю рукам", — прокоментували ситуацію у спілці. 

Відео, де чоловік знімає свій шлях перетину кордону можна переглянути тут.

У спілці додають, що у військкоматі ухилянтам запропонували пройти ВЛК та стати військовослужбовцем ЗСУ. Вони відмовилися і відразу зв’язалися зі своїм адвокатом. Саме після розмови з юристом вони вочевидь вирішили влаштувати сцену з "побиттям та знущанням", бо інших варіантів вже не було.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у справі про побиття чоловіків та погрожування їм зброєю двом співробітникам Самбірського ТЦК та СП Львівської області вручено підозри. Їм загрожує до десяти років в'язниці.

Окірм того, в мережі поширили відео, на якому військові в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Львівської області б'ють чоловіка та погрожують йому зброєю. Розпочато розслідування інциденту.

Також ми писали, що співробітники ДБР затримали  заступника керівника та водія одного з відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Самбірського району. Їх звинувачують у побитті та незаконному утриманні чоловіка у приміщенні військкомату.

 

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