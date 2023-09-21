Хотел нелегально пересечь границу и снимал свой путь на телефон: подробности

Сотрудник Самборского ТЦК издевается над мужем. Фото: скриншот

Человек, которого избили в военкомате на Львовщине, пытался нелегально попасть в Польшу. Свой путь незаконного пересечения уклонист снимал на телефон.

Об этом информирует Украинский союз участников АТО.

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Как выяснили в Украинском союзе участников АТО, пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу и передали их в военкомат для выяснения обстоятельств.

"Уклоняющие сразу начали "быковать" и искать, так сказать, "слабое место", эмоционального человека, на которого можно надавить. Они начали выкрикивать откровенно антиукраинские лозунги, оскорблять ВСУ прямо перед носом недавно вернувшегося с передовой бойца и имеющего контузию". Очевидно, что, как и любой защитник, который слышит обесценение гибели его собратьев, военный не выдержал, не сдержал эмоций и дал волю рукам", — прокомментировали ситуацию в союзе.

Видео, где мужчина снимает свой путь пересечения границы можно посмотреть здесь.

В союзе добавляют, что в военкомате уклонистам предложили пройти ВЛК и стать военнослужащим ВСУ. Они отказались и сразу связались со своим адвокатом. Именно после разговора с юристом они, очевидно, решили устроить сцену с "избиением и издевательством", потому что других вариантов уже не было.

Напомним, мы ранее писали, что по делу об избиении мужчин и угрожении им оружием двум сотрудникам Самборского ТЦК и СП Львовской области вручены подозрения. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Кроме того, в сети распространили видео, на котором военные в помещении Самборского территориального центра комплектования и социальной поддержки Львовской области избивают мужчину и угрожают оружием. Начато расследование инцидента.

Также мы писали, что сотрудники ДБР задержали замруководителя и водителя одного из отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки Самборского района. Их обвиняют в избиении и незаконном содержании мужчины в помещении военкомата.