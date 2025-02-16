Чоловік хотів потрапити до Польщі поза КПП — рішення суду

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Львівській області судили військовозобов'язаного, який намагався незаконно перетнути кордон. Він планував дістатися Польщі поза межами пункту пропуску.

Про це йдеться у постанові суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На Львівщині 5 січня цього року чоловік призовного віку спільно з іншим громадянином намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску та потрапити до Польщі. Однак його затримали прикордонники на околицях села Скелівка.

Чоловік не з'явився на судове засідання, але подав заяву щодо розгляду справи без його участі.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме спробі незаконного перетину державного кордону України. Йому призначили штраф у розмірі 8 500 гривень, а також 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік, який виключений з військового обліку, не зміг виїхати за кордон. Тому громадянин звернувся до суду.

Також у Львівській області військовий судився з частиною, бо йому не погодили звільнення у зв'язку з потребою догляду за матір'ю.