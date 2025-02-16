Мужчина хотел попасть в Польшу вне КПП - решение суда

Хотел незаконно пересечь границу — на Львовщине судили мужчину
Во Львовской области судили военнообязанного, который пытался незаконно пересечь границу. Он планировал добраться до Польши за пределами пункта пропуска.
Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
На Львовщине 5 января этого года мужчина призывного возраста совместно с другим гражданином пытались незаконно пересечь границу вне пунктов пропуска и попасть в Польшу. Однако его задержали пограничники в окрестностях села Скелевка.
Мужчина не явился на судебное заседание, но подал заявление о рассмотрении дела без его участия.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения, а именно попытке незаконного пересечения государственной границы Украины. Ему назначили штраф в размере 8500 гривен, а также 605 гривен судебного сбора.
Напомним, на Львовщине мужчина, который исключен из воинского учета, не смог выехать за границу. Поэтому гражданин обратился в суд.
Также во Львовской области военный судился с частью, потому что ему не согласовали увольнение в связи с необходимостью ухода за матерью.
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