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Хто сьогодні герої для львів'ян — опитування

23 травня 2024 18:55
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Марта Байдака
Журналіст
День героїв 2024: хто для львів'ян справжній герой
Площа перед оперним театром у Львові сьогодні, 23 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Щороку 23 травня в Україні відзначають  День Героїв. Він присвячений всім українським воїнам, борцям за свободу та незалежність України. Це день вшанування пам'яті героїв, які віддали своє життя за незалежність України, а також тих, хто продовжує боротися і працювати на благо своєї країни сьогодні.

День Героїв

У День Героев Новини.LIVE поцікавилися у львівʼян, хто для них таким є.

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Більшість опитуваних заявили, що їхніми героями є захисники та захисниці, які боронять нашу державу.

"Для мене герой — мій тато. Він сьогодні захищає нашу країну на сході. Ну і звісно, усі наші українські військові, які боронять наші кордони", — зазначає дівчина.

"Герої  — це всі наші українські захисники, наші воїни", — каже жінка.

"Сьогодні герої  — це наші хлопці, які нас захищають. Ми за них молимося і просимо захисту для них", — ділиться думками львів'янка. 

Додамо, День Героїв започаткували на честь українських вояків різних епох, які боролися за свободу та незалежність України. Вперше його відзначила у 1941 році Організація українських націоналістів (ОУН), щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв.

Це свято також є важливим для сучасної України, адже воно нагадує про подвиг тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність, і тих, хто продовжує боротися сьогодні.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові до Дня Героїв відбулося покладання квітів на Личаківському кладовищі.

Ми також писали, кого одесити вважають героєм сьогодні.

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