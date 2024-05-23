День героев 2024: кто для львовян настоящий герой

Кто сегодня герои для львовян — опрос
Ежегодно, 23 мая, в Украине отмечают День Героев. Оно посвящено всем украинским воинам, борцам за свободу и независимость Украины. Это день памяти о героях, отдавших свою жизнь за независимость Украины, а также тех, кто продолжает бороться и работать на благо своей страны сегодня.
День Героев
В День Героя Новини.LIVE поинтересовались у львовян, кто для них таким является.
Большинство опрашиваемых заявили, что их героями являются защитники и защитницы, которые сейчас находятся на фронте.
"Для меня герой мой папа. Он сегодня защищает нашу страну на востоке. Ну и, конечно, все наши украинские военные защищающие наши границы", — отмечает девушка.
"Герои — это все наши украинские защитники, наши воины", — говорит женщина.
"Сегодня герои — это наши ребята, которые нас защищают. Мы за них молимся и просим защиты для них", — делится мыслями львовянка.
Добавим, День Героев основано в честь украинских воинов разных эпох, которые боролись за свободу и независимость Украины. Впервые его отметила в 1941 году Организация украинских националистов (ОУН), чтобы почтить память погибших героев.
Этот праздник также важен для современной Украины, ведь он напоминает о подвиге тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, и тех, кто продолжает бороться сегодня.
Напомним, мы ранее писали, что во Львове ко Дню Героев состоялось возложение цветов на Лычаковском кладбище.
Мы также писали, кого одесситы считают сегодня героем.
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