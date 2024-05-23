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Кто сегодня герои для львовян — опрос

23 мая 2024 18:55
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Марта Байдака
Журналист
День героев 2024: кто для львовян настоящий герой
Площадь перед оперным театром во Львове сегодня, 23 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Ежегодно, 23 мая, в Украине отмечают День Героев. Оно посвящено всем украинским воинам, борцам за свободу и независимость Украины. Это день памяти о героях, отдавших свою жизнь за независимость Украины, а также тех, кто продолжает бороться и работать на благо своей страны сегодня. 

День Героев

В День Героя Новини.LIVE поинтересовались у львовян, кто для них таким является.

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Большинство опрашиваемых заявили, что их героями являются защитники и защитницы, которые сейчас находятся на фронте.

"Для меня герой мой папа. Он сегодня защищает нашу страну на востоке. Ну и, конечно, все наши украинские военные защищающие наши границы", — отмечает девушка.

"Герои — это все наши украинские защитники, наши воины", — говорит женщина.

"Сегодня герои — это наши ребята, которые нас защищают. Мы за них молимся и просим защиты для них", — делится мыслями львовянка.

Добавим, День Героев основано в честь украинских воинов разных эпох, которые боролись за свободу и независимость Украины. Впервые его отметила в 1941 году Организация украинских националистов (ОУН), чтобы почтить память погибших героев.

Этот праздник также важен для современной Украины, ведь он напоминает о подвиге тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость, и тех, кто продолжает бороться сегодня.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове ко Дню Героев состоялось возложение цветов на Лычаковском кладбище.

Мы также писали, кого одесситы считают сегодня героем.

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