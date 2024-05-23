На Личаківському кладовищі 23 травня поклали квіти до могил Героїв

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у четвер, 23 травня, на полі почесних поховань Личаківського кладовища відбулося покладання квітів та панахида до Дня Героїв. У цей день вшановують пам'ять українців, які поклали своє життя за свободу та незалежність.

На місці покладання квітів побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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День Героїв у Льові 23 травня

Сьогодні на Личаківському кладовищі вшанували памʼять українських захисників — відбулося покладання квітів та запалення лампадок на могилах полеглих воїнах, а також відбулась панахида.

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

На заході були присутні рідні полеглих захисників, представники влади та Українці які прийшли вшанувати памʼять.

Зазначимо, що День Героїв заснований у 1941 році членами Організації Українських Націоналістів для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які жертвували або жертвують своїми життями й здоров'ям заради процвітання України. Його присвятили до дня вбивства у Роттердамі Євгена Коновальця 23 травня 1938 року.

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, також 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти.

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