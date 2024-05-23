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У Львові до Дня Героїв відбулося покладання квітів на Личаківському кладовищі

23 травня 2024 13:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Личаківському кладовищі 23 травня поклали квіти до могил Героїв
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові у четвер, 23 травня, на полі почесних поховань Личаківського кладовища відбулося покладання квітів та панахида до Дня Героїв. У цей день вшановують пам'ять українців, які поклали своє життя за свободу та незалежність.

На місці покладання квітів побувала кореспондентка Новини.LIVE.

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Сьогодні на Личаківському кладовищі вшанували памʼять українських захисників — відбулося покладання квітів та запалення лампадок на могилах полеглих воїнах, а також відбулась панахида.

У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

На заході були присутні рідні полеглих захисників, представники влади та Українці які прийшли вшанувати памʼять. 

Зазначимо, що День Героїв заснований у 1941 році членами Організації Українських Націоналістів для того, аби вшанувати пам'ять героїв, які жертвували або жертвують своїми життями й здоров'ям заради процвітання України. Його присвятили до дня вбивства у Роттердамі Євгена Коновальця 23 травня 1938 року.

У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові вшанували пам'ять героїв України 23 травня
День Героїв у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, також 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти.

Президент Володимир Зеленський привітав військових зі святом. Він зазначив, що з 2014 року і після 24 лютого 2022 року вони демонструють справжній героїзм і стійкість.

Львів
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військові
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День героїв України

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