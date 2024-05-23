У Львівській області відновлять ліс після удару шахедом

Згорівші лісові насадження на Львівщині. Фото: Львівська ОДА

У Золочеві Львівської області волонтери зголосились висадити нові насадження на тому місці, де вигорів ліс після падіння уламків "шахеда". Тоді було знищено більше гектару зелених насаджень.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebooк.

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Волонтери виявили бажання відновити ліс, який вигорів внаслідок падіння уламків "шахеда" на Львівщині.

"Близько гектара насаджень молодих сосен знищила пожежа на лісництві. Такі наслідки падіння уламків ворожого бойового безпілотника, який намагався атакувати Львівську область у ніч на 20 травня", — написав Козицький.

Пост Козицького у Facebook

Також посадовець закликав усіх підтримати цей проєкт та заявив, що кожним злочинним діям ворога буде адекватна протидія українців, яка полягає у єдності та взаємодопомозі.

"ГО "Добро.Дій" зголосилася висадити новий ліс на місці згорілого. Щиро дякую Igor Dulyn. Висадка відбудеться восени. Хто готовий підтримати ініціативу, пишіть ГО "Добро.Дій" у Фейсбуці", — заявив Козицький.

Нагадаємо, в ніч проти 20 травня війська Росії атакували Львівську область безпілотниками.

Згодом стало відомо, що уламок збитого "шахеда" впав у лісі на Львівщині, тоді вигоріло близько гектара насаджень.