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Во Львовской области вражеский беспилотник уничтожил лес — как его восстановят

23 мая 2024 10:58
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Во Львовской области возобновят лес после удара шахедом
Сгоревшие лесные насаждения во Львовской области. Фото: Львовская ОГА
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Золочеве Львовской области волонтеры вызвались высадить новые насаждения на том месте, где выгорел лес после падения обломков "шахеда". Тогда было уничтожено больше гектара зеленых насаждений.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebooк.

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Волонтеры изъявили желание восстановить лес, который выгорел в результате падения обломков "шахеда" во Львовской области.

"Около гектара насаждений молодых сосен уничтожил пожар на лесничестве. Таковы последствия падения обломков вражеского боевого беспилотника, пытавшегося атаковать Львовскую область в ночь на 20 мая", — написал Козицкий.

Пост Козицкого
Пост Козицкого в Facebook

Также чиновник призвал всех поддержать этот проект и заявил, что каждым преступным действиям врага будет адекватное противодействие украинцев, которое заключается в единстве и взаимопомощи.

"ГО Добро.Действий вызвалась высадить новый лес на месте сгоревшего. Искренне благодарю Igor Dulyn. Высадка состоится осенью. Кто готов поддержать инициативу, пишите ОО Добро.Действуй в Фейсбуке", — заявил Козицкий.

Напомним, в ночь на 20 мая войска России атаковали Львовскую область беспилотниками.

Впоследствии стало известно, что обломок сбитого "шахеда" упал в лесу во Львовской области, тогда выгорело около гектара насаждений.

Львов
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Львовская ОГА
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Шахед

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