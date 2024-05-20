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Уламок збитого безпілотника спричинив лісову пожежу на Львівщині

20 травня 2024 15:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Уламок збитого безпілотника спричинив лісову пожежу на Львівщині
Лісова пожежа. Фото ілюстративне: freepik
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві почалася пожежа. Площа займання охопила майже один гектар лісу.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook у понеділок, 20 травня.

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"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Пожежу загасили, жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, немає", — зазначив Козицький.

Очільник Львівської ОВА додав, що площа займання охопила майже один гектар лісу. Пожежу гасили 25 осіб — вогнеборці та працівники лісництва. Також довелося залучати три одиниці спецтехніки і цистерну.

Уламок збитого безпілотника спричинив лісову пожежу на Львівщині - фото 1
Пост голови ОВА Максима Козицького у Facebook

"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб "шахеди" атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", — написав Козицький.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня на регіон відбулася атака ударних безпілотників. У Львівській області було чути вибухи. Таким чином сили протиповітряної оборони збивали ворожі "шахеди".

Ми писали, що у Львові в одній із багатоповерхівок 19 травня трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

пожежа
безпілотники
Львівська область
ліс
Львівська ОДА
дрони
війна в Україні
Максим Козицький
Шахед

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