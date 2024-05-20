Уламок збитого безпілотника спричинив лісову пожежу на Львівщині
На Львівщині внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві почалася пожежа. Площа займання охопила майже один гектар лісу.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook у понеділок, 20 травня.
Пожежа у Львівському лісництві внаслідок падіння уламків ворожого дрона
"За уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі почалася пожежа. Пожежу загасили, жертв та постраждалих, за попередньою інформацією, немає", — зазначив Козицький.
Очільник Львівської ОВА додав, що площа займання охопила майже один гектар лісу. Пожежу гасили 25 осіб — вогнеборці та працівники лісництва. Також довелося залучати три одиниці спецтехніки і цистерну.
"Дякую нашим воїнам протиповітряної оборони, які не допустили, щоб "шахеди" атакували житлові будинки та обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області", — написав Козицький.
Нагадаємо, у ніч проти 20 травня на регіон відбулася атака ударних безпілотників. У Львівській області було чути вибухи. Таким чином сили протиповітряної оборони збивали ворожі "шахеди".
Ми писали, що у Львові в одній із багатоповерхівок 19 травня трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.
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