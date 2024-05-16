У Львові 15 травня горіла багатоповерхівка

У Львові сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі, — ДСНС
У Львові в середу, 15 травня, сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Один з мешканців багатоповерхівки отримав опіки, його ушпиталили.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у Facebook.
Пожежа в будинку у Львові 15 травня
"15 травня о 14:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу м. Львові на вул. Мазепи. Пожежа виникла на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що на момент прибуття рятувальників до місця пожежі з квартири вже вибивалось полум’я. Тому пожежники були змушені включитися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й розпочали порятунок людей та ліквідацію займання.
Так, за допомогою рятувальних пристроїв з верхніх поверхів багатоповерхівки вивели 17 людей, з них одна — дитина. Менш як за пів години пожежу було локалізовано та згодом ліквідовано.
"Внаслідок події медики госпіталізували одного чоловіка, який отримав опіки. Причини виникнення займання встановлюються", — додали в ДСНС.
Крім того, двоє мешканців будинку отруїлися продуктами горіння.
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