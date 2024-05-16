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У Львові сталася пожежа в багатоповерхівці, є постраждалі, — ДСНС

16 травня 2024 09:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові 15 травня горіла багатоповерхівка
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Львівщини
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові в середу, 15 травня, сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Один з мешканців багатоповерхівки отримав опіки, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у Facebook.

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Пожежа в будинку у Львові 15 травня

"15 травня о 14:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу м. Львові на  вул. Мазепи. Пожежа виникла на другому поверсі  дев’ятиповерхового житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на момент прибуття рятувальників до місця пожежі з квартири вже вибивалось полум’я. Тому пожежники були змушені включитися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й розпочали порятунок людей та ліквідацію займання.

у Львові 15 травня горів будинок
Рятувальники виводять мешканців. Фото: ДСНС Львівщини

Так, за допомогою рятувальних пристроїв з верхніх поверхів багатоповерхівки вивели 17 людей, з них одна — дитина. Менш як за пів години пожежу було локалізовано та згодом ліквідовано.

пожежа в дев'ятиповерхівці Львова 15 травня
Рятувальник виводить дитину. Фото: ДСНС Львівщини

"Внаслідок події  медики госпіталізували одного чоловіка, який отримав опіки. Причини виникнення займання встановлюються", — додали в ДСНС.

Крім того, двоє мешканців будинку отруїлися продуктами горіння.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві судитимуть водія, який скоїв ДТП з пожежею на АЗС у липні 2023 року. Тоді внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля.

Також ми писали, що у Харкові внаслідок влучання російської ракети по підприємству сталася пожежа.

Львів
пожежа
ДСНС
пожежна небезпека
рятувальники
будинок
вогонь

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