У Львові 15 травня горіла багатоповерхівка

Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС Львівщини

У Львові в середу, 15 травня, сталася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Один з мешканців багатоповерхівки отримав опіки, його ушпиталили.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Львівській області у Facebook.

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"15 травня о 14:16 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу м. Львові на вул. Мазепи. Пожежа виникла на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що на момент прибуття рятувальників до місця пожежі з квартири вже вибивалось полум’я. Тому пожежники були змушені включитися у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору й розпочали порятунок людей та ліквідацію займання.

Рятувальники виводять мешканців. Фото: ДСНС Львівщини

Так, за допомогою рятувальних пристроїв з верхніх поверхів багатоповерхівки вивели 17 людей, з них одна — дитина. Менш як за пів години пожежу було локалізовано та згодом ліквідовано.

Рятувальник виводить дитину. Фото: ДСНС Львівщини

"Внаслідок події медики госпіталізували одного чоловіка, який отримав опіки. Причини виникнення займання встановлюються", — додали в ДСНС.

Крім того, двоє мешканців будинку отруїлися продуктами горіння.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, у Києві судитимуть водія, який скоїв ДТП з пожежею на АЗС у липні 2023 року. Тоді внаслідок аварії загинув пасажир автомобіля.

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