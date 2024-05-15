На Львівщині внаслідок ДТП травмовані четверо осіб

На Львівщині зіткнулися два легкових авто — є постраждалі
В районі села Гамаліївка Львівського району у вівторок, 14 травня, близько 9:00 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали четверо осіб. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Fiat та Skoda.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області в середу, 15 травня.
Подробиці ДТП на Львівщині
Згідно з попередньою інформацією, Fiat керував 29-річний житель Харківської області, тоді як Skoda керувала 36-річна жителька міста Дубляни. Обидва водії та двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.
В аварії постраждали пасажирка Fiat, 28-річна львів’янка, та пасажир Skoda, мешканець Львівщини, 27 років.
Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.
Нагадаємо, раніше на Київщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир.
Також у Львові водій автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.
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