На Львівщині внаслідок ДТП травмовані четверо осіб

Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook

В районі села Гамаліївка Львівського району у вівторок, 14 травня, близько 9:00 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали четверо осіб. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Fiat та Skoda.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області в середу, 15 травня.

Читайте також:

Подробиці ДТП на Львівщині

Згідно з попередньою інформацією, Fiat керував 29-річний житель Харківської області, тоді як Skoda керувала 36-річна жителька міста Дубляни. Обидва водії та двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook

В аварії постраждали пасажирка Fiat, 28-річна львів’янка, та пасажир Skoda, мешканець Львівщини, 27 років.

Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир.

Також у Львові водій автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.