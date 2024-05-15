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На Львівщині зіткнулися два легкових авто — є постраждалі

15 травня 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Львівщині внаслідок ДТП травмовані четверо осіб
Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В районі села Гамаліївка Львівського району у вівторок, 14 травня, близько 9:00 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали четверо осіб. За даними правоохоронців, зіткнулися автомобілі Fiat та Skoda.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області в середу, 15 травня.

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Згідно з попередньою інформацією, Fiat керував 29-річний житель Харківської області, тоді як Skoda керувала 36-річна жителька міста Дубляни. Обидва водії та двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження.

На зображенні може бути: 1 особа, автомобіль, швидка допомога та текст
Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook

В аварії постраждали пасажирка Fiat, 28-річна львів’янка, та пасажир Skoda, мешканець Львівщини, 27 років.

На зображенні може бути: 4 людини, дорога та текст
Фото з місця ДТП. Фото: Поліція Львівської області / Facebook

Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, раніше на Київщині жінка не впоралася з керуванням автомобіля. Внаслідок зіткнення двох автівок загинув дев'ятирічний пасажир. 

Також у Львові водій автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.

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Львівська область
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