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Во Львовской области столкнулись два легковых автомобиля — есть пострадавшие

15 мая 2024 17:45
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Львовщине в результате ДТП травмированы четыре человека
Фото с места ДТП. Фото: Полиция Львовской области / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В районе села Гамалеевка Львовского района во вторник, 14 мая, около 9:00 утра произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека. По данным правоохранителей, столкнулись автомобили Fiat и Skoda.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в среду, 15 мая.

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Подробности ДТП во Львовской области

Согласно предварительной информации, Fiat руководил 29-летний житель Харьковской области, в то время как Skoda руководила 36-летняя жительница города Дубляны. Оба водителя и двое пассажиров получили телесные повреждения.

На картинке может быть: 1 человек, автомобиль, скорая помощь и текст
Фото с места ДТП. Фото: Полиция Львовской области / Facebook

В аварии пострадали пассажирка Fiat, 28-летняя львовянка, и пассажир Skoda, житель Львовской области, 27 лет.

На картинке может быть: 4 человека, дорога и текст
Фото с места ДТП. Фото: Полиция Львовской области / Facebook

Полицейские определяют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, ранее в Киевской области женщина не справилась с управлением авто. В результате столкновения двух автомобилей погиб девятилетний пассажир.

Также во Львове водитель автомобиля совершил наезд на 12-летнюю девушку, переезжавшую пешеходный переход на велосипеде.

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полиция
Львовская область
автомобиль
водители

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