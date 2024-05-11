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У Львові на пішохідному переході дівчинка потрапила під колеса автомобіля

11 травня 2024 16:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові на пішохідному переході дівчинка потрапила під колеса автомобіля
ДТП у Львові. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові на вулиці Перемишльській увечері в п’ятницю, 10 травня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчину, яка переїжджала пішохідний перехід на велосипеді.

Про це повідомляє Поліція Львівської області в Telegram.

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Відомо, що аварія у Львові сталася вчора о 20:45. За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на 12-річну дівчину. 

Правоохоронці зазначають, що неповнолітня їхала на велосипеді у межах пішохідного переходу. Внаслідок ДТП вона отримала тілесні ушкодження та була доставлена до лікарні.

За фактом події слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання, яке загрожує водієві, — обмеження волі на строк до трьох років. Наразі поліція встановлює обставини події.

Нагадаємо, захисниця Маріуполя "Пташка" ледь не загинула в ДТП. Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.

Також ми писали, що у Києві затримали 19-річного водія BMW, який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.

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Львів
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