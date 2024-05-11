Во Львове на пешеходном переходе девочка попала под колеса автомобиля

ДТП во Львове. Фото: Нацполиция

Во Львове на улице Перемышльской вечером в пятницу, 10 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля совершил наезд на 12-летнюю девушку, которая переезжала пешеходный переход на велосипеде.

Об этом сообщает Полиция Львовской области в Telegram.

Читайте также:

ДТП во Львове 10 мая

Известно, что авария во Львове произошла вчера в 20.45. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на 12-летнюю девушку.

Правоохранители отмечают, что несовершеннолетняя ехала на велосипеде в пределах пешеходного перехода. В результате ДТП она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, угрожающее водителю — ограничение свободы сроком до трех лет. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, защитница Мариуполя "Пташка" чуть не погибла в ДТП. Девушку спасли подушки и ремень безопасности в автомобиле.

Также мы писали, что в Киеве задержали 19-летнего водителя BMW, который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.