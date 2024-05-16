Во Львове 15 мая горела многоэтажка

Во Львове произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие, — ГСЧС
Во Львове в среду, 15 мая, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Один из жильцов многоэтажки получил ожоги, его госпитализировали.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области в Facebook.
Пожар в доме во Львове 15 мая
"15 мая в 14:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Мазепы. Пожар возник на втором этаже девятиэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.
Известно, что на момент прибытия спасателей к месту пожара из квартиры уже выбивалось пламя. Поэтому пожарные были вынуждены включиться в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к спасению людей и ликвидации возгорания.
Так, с помощью спасательных устройств с верхних этажей многоэтажки вывели 17 человек, из них один — ребенок. Менее чем через полчаса пожар был локализован и впоследствии ликвидирован.
"В результате происшествия медики госпитализировали одного мужчину, получившего ожоги. Причины возникновения возгорания устанавливаются", — добавили в ГСЧС.
Кроме того, двое жильцов дома отравились продуктами горения.
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