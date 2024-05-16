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Во Львове произошел пожар в многоэтажке, есть пострадавшие, — ГСЧС

16 мая 2024 09:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Во Львове 15 мая горела многоэтажка
Ликвидация пожара. Фото: ГСЧС Львовщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове в среду, 15 мая, произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Один из жильцов многоэтажки получил ожоги, его госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области в Facebook.

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Пожар в доме во Львове 15 мая

"15 мая в 14:16 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Мазепы. Пожар возник на втором этаже девятиэтажного жилого дома", — говорится в сообщении.

Известно, что на момент прибытия спасателей к месту пожара из квартиры уже выбивалось пламя. Поэтому пожарные были вынуждены включиться в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и приступили к спасению людей и ликвидации возгорания.

во Львове 15 мая горел дом
Спасатели выводят жителей. Фото: ГСЧС Львовщины

Так, с помощью спасательных устройств с верхних этажей многоэтажки вывели 17 человек, из них один — ребенок. Менее чем через полчаса пожар был локализован и впоследствии ликвидирован.

пожар в девятиэтажке Львова 15 мая
Спасатель выводит ребенка. Фото: ГСЧС Львовщины

"В результате происшествия медики госпитализировали одного мужчину, получившего ожоги. Причины возникновения возгорания устанавливаются", — добавили в ГСЧС.

Кроме того, двое жильцов дома отравились продуктами горения.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, в Киеве будут судить водителя, совершившего ДТП с пожаром на АЗС в июле 2023 года. Тогда в результате аварии погиб пассажир автомобиля.

Также мы писали, что в Харькове в результате попадания российской ракеты по предприятию произошел пожар.

Львов
пожар
ГСЧС
пожарная опасность
спасатели
дом
огонь

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