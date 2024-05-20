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У Львові горіла багатоповерхівка — із вогню вдалолся врятувати чотирьох мешканців

20 травня 2024 09:30
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
У Львові рятували людей із пожежі у багатоповерхівці
Рятувальник під час ліквідації пожежі у Львові. Фото: ДСНС
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Львові в одній із багатоповерхівок 19 травня трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.

Про це Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила напередодні, в неділю, 19 травня.

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Пожежа у львівській дев'ятиповерхівці

В неділю, 19 травня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Караджича.

Займання сталось у дев'ятиповерховому житловому будинку на сьомому поверсі. Одразу туди направили працівників ДСНС. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальному спорядженні, щоб захистити дихальні органи від диму.

Пост ДСНС
Пост ДСНС у Facebook

Внаслідок того, що пожежа трапилась на сьомому поверсі, рятувальникам прийшлось евакуювати жителів із верхніх поверхів. Аби гарантувати безпеку мешканцям будинку за допомогою рятувальних пристроїв пожежники вивели чотирьох людей.

Приблизно о 16:01 пожежу ліквідували. Наразі встановлюються причини займання. 

Нагадаємо, 15 травня у Львові сталась пожежа у багатоповерхівці, одного потерпілого довелось госпіталізувати через опіки. 

Сьогодні вранці у Львові було чутно вибухи, росіяни вкотре атакували місто "шахедами". 

Львів
пожежа
ДСНС
рятувальники
інцидент

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