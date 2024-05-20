У Львові рятували людей із пожежі у багатоповерхівці

У Львові горіла багатоповерхівка — із вогню вдалолся врятувати чотирьох мешканців
У Львові в одній із багатоповерхівок 19 травня трапилась пожежа. Рятувальники евакуювали чотирьох мешканців із верхніх поверхів та ліквідували займання.
Про це Державна служба із надзвичайних ситуацій повідомила напередодні, в неділю, 19 травня.
Пожежа у львівській дев'ятиповерхівці
В неділю, 19 травня о 15:25 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Львові на вул. Караджича.
Займання сталось у дев'ятиповерховому житловому будинку на сьомому поверсі. Одразу туди направили працівників ДСНС. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальному спорядженні, щоб захистити дихальні органи від диму.
Внаслідок того, що пожежа трапилась на сьомому поверсі, рятувальникам прийшлось евакуювати жителів із верхніх поверхів. Аби гарантувати безпеку мешканцям будинку за допомогою рятувальних пристроїв пожежники вивели чотирьох людей.
Приблизно о 16:01 пожежу ліквідували. Наразі встановлюються причини займання.
Нагадаємо, 15 травня у Львові сталась пожежа у багатоповерхівці, одного потерпілого довелось госпіталізувати через опіки.
Сьогодні вранці у Львові було чутно вибухи, росіяни вкотре атакували місто "шахедами".
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