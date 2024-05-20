Во Львове спасали людей из пожара в многоэтажке

Спасатель при ликвидации пожара во Львове. Фото: ГСЧС

Во Львове в одной из многоэтажек 19 мая произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.

Об этом Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила накануне в воскресенье, 19 мая.

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В воскресенье, 19 мая, в 15:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на ул. Караджича.

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме на седьмом этаже. Сразу туда направили работников ГСЧС. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в специальном снаряжении, чтобы защитить органы дыхания от дыма.

Пост ГСЧС в Facebook

В результате того, что пожар произошел на седьмом этаже, спасателям пришлось эвакуировать жителей с верхних этажей. Чтобы обеспечить безопасность жильцам дома, с помощью спасательных устройств пожарные вывели четырех человек.

Приблизительно в 16:01 пожар был ликвидирован. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

Напомним, 15 мая во Львове произошел пожар в многоэтажке, одного пострадавшего пришлось госпитализировать из-за ожогов.

Сегодня утром во Львове были слышны взрывы, россияне в очередной раз атаковали город "шахедами".