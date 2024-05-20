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Обломок сбитого беспилотника вызвал лесной пожар во Львовской области

20 мая 2024 15:01
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Обломок сбитого беспилотника вызвал лесной пожар во Львовской области
Лесной пожар. Фото иллюстративное: freepik
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во Львовской области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве начался пожар. Площадь возгорания охватила почти один гектар леса.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook в понедельник, 20 мая.

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"По уточненной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве в Золочевском районе начался пожар. Пожар потушили, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет", — отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что площадь возгорания охватила почти один гектар леса. Пожар тушили 25 человек — пожарные и работники лесничества. Также пришлось привлекать три единицы спецтехники и цистерны.

Обломок сбитого беспилотника вызвал лесной пожар во Львовской области - фото 1
Пост главы ОВА Максима Козицкого в Facebook

"Благодарю наших воинов противовоздушной обороны, которые не допустили, чтобы "шахеды" атаковали жилые дома и объекты критической инфраструктуры во Львовской области" , — написал Козицкий.

Напомним, в ночь на 20 мая на регион произошла атака ударных беспилотников. Во Львовской области были слышны взрывы. Таким образом, силы противовоздушной обороны сбивали вражеские "шахеды".

Мы писали, что во Львове в одной из многоэтажек 19 мая произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.

пожар
беспилотники
Львовская область
лес
Львовская ОГА
дроны
война в Украине
Максим Козицкий
Шахед

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