Обломок сбитого беспилотника вызвал лесной пожар во Львовской области

Лесной пожар. Фото иллюстративное: freepik

Во Львовской области в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве начался пожар. Площадь возгорания охватила почти один гектар леса.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Facebook в понедельник, 20 мая.

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"По уточненной информации, в результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника на лесничестве в Золочевском районе начался пожар. Пожар потушили, жертв и пострадавших, по предварительной информации, нет", — отметил Козицкий.

Глава Львовской ОВА добавил, что площадь возгорания охватила почти один гектар леса. Пожар тушили 25 человек — пожарные и работники лесничества. Также пришлось привлекать три единицы спецтехники и цистерны.

Пост главы ОВА Максима Козицкого в Facebook

"Благодарю наших воинов противовоздушной обороны, которые не допустили, чтобы "шахеды" атаковали жилые дома и объекты критической инфраструктуры во Львовской области" , — написал Козицкий.

Напомним, в ночь на 20 мая на регион произошла атака ударных беспилотников. Во Львовской области были слышны взрывы. Таким образом, силы противовоздушной обороны сбивали вражеские "шахеды".

Мы писали, что во Львове в одной из многоэтажек 19 мая произошел пожар. Спасатели эвакуировали четырех жителей с верхних этажей и ликвидировали возгорание.