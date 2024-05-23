На Лычаковском кладбище 23 мая возложили цветы к могилам Героев

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE.

Во Львове в четверг, 23 мая, на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища состоялось возложение цветов и панихида ко Дню Героев. В этот день чтят память украинцев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость.

На месте возложения цветов побывала корреспондент Новини.LIVE.

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День Героев во Львове 23 мая

Сегодня на Лычаковском кладбище почтили память украинских защитников — состоялось возложение цветов и зажигание лампадок на могилах павших воинов, а также состоялась панихида.

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

День героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

На мероприятии присутствовали родные павших защитников, представители власти и украинцы, которые пришли почтить память.

Отметим, что День Героев основан в 1941 году членами Организации Украинских Националистов для того, чтобы почтить память героев, жертвовавших или жертвующих своими жизнями и здоровьем ради процветания Украины. Его посвятили дню убийства в Роттердаме Евгения Коновальца 23 мая в 1938 году.

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

День Героев во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 23 мая в Украине отмечают День морской пехоты.

Президент Владимир Зеленский поздравил военных с праздником. Он отметил, что с 2014 и после 24 февраля 2022 они демонстрируют настоящий героизм и стойкость.