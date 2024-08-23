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Кілька тонн соняшникового насіння згоріли під час пожежі на Львівщині

23 серпня 2024 11:08
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
На Львівщині горіло зерно у сушці — що відомо
Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У Золочівському районі на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу на території аграрного підприємства. Пожежу гасили 35 рятувальників з допомогою шести одиниць спецтехніки.

Про це  повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області у п’ятницю, 23 серпня.

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Наслідки пожежі

Займання в металевій сушці одного із сільгоспвиробників сталося пізно ввечері 22 серпня. На момент прибуття пожежників із сушки вибивався густий чорний дим та було видно вогонь. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

пожежа
Пожежа на аграрному підприємстві на Золочівщині. Фото: ДСНС

До ліквідації займання залучили 35 рятувальників та шість одиниць спецтехніки. О 01:43 пожежу загасили. Вогонь знищив кілька тонн зерна соняшнику та пошкодив сушку й твердопаливний котел. Постраждалих немає.

пожежа
Пожежа на аграрному підприємстві на Золочівщині. Фото: ДСНС

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