Гасіння пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У Золочівському районі на Львівщині вогнеборці ліквідували пожежу на території аграрного підприємства. Пожежу гасили 35 рятувальників з допомогою шести одиниць спецтехніки.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Львівській області у п’ятницю, 23 серпня.

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Наслідки пожежі

Займання в металевій сушці одного із сільгоспвиробників сталося пізно ввечері 22 серпня. На момент прибуття пожежників із сушки вибивався густий чорний дим та було видно вогонь. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

Пожежа на аграрному підприємстві на Золочівщині. Фото: ДСНС

До ліквідації займання залучили 35 рятувальників та шість одиниць спецтехніки. О 01:43 пожежу загасили. Вогонь знищив кілька тонн зерна соняшнику та пошкодив сушку й твердопаливний котел. Постраждалих немає.