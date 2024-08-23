Во Львовской области горело зерно в сушке — что известно

Несколько тонн семян подсолнечника сгорели во время пожара во Львовской области
В Золочевском районе Львовской области пожарные ликвидировали пожар на территории аграрного предприятия. Пожар тушили 35 спасателей с помощью шести единиц спецтехники.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области в пятницу, 23 августа.
Последствия пожара
Возгорание в металлической сушке одного из сельхозпроизводителей произошло поздно вечером 22 августа. На момент прибытия пожарных из сушки выбивался густой черный дым и был виден огонь. Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
К ликвидации возгорания привлекли 35 спасателей и шесть единиц спецтехники. В 01:43 пожар был потушен. Огонь уничтожил несколько тонн зерна подсолнечника и повредил сушку и твердотопливный котел. Пострадавших нет.
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