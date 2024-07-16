Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 16 липня — прогноз Львівобленерго

Жінка з дитиною вечеряють під час відключень світла. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Графіки відключення світла у Львові у вівторок, 16 липня, діятимуть цілий день. Згідно з графіком, енергетики застосовуватимуть жорсткіші обмеження в другій половині дня.

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.

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Коли не буде світла у Львові 16 липня

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення", — зазначили енергетики.

Як відомо, червоний колір на графіку свідчить про відсутність світла в зазначений час, зелений означає, що світло буде.

Графік відключення світла у Львові та області сьогодні, 16 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — закликають у Львівобленерго.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівобленерго. Новини"

Радимо не користуватись енергоємними приладами в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00, а перенести їх роботу на нічний час — 23:00-06:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Подивитись графіки відключення світла конкретно для своєї вулиці можна перейшовши за посиланням, дійсним як для Львова, так і області.

Як вижити в спеку під час відключень електроенергії

Аби насолоджуватись літом і не зважати на нищівну спеку, радимо скористатися такими порадами, які допоможуть освіжитися без електроприладів:

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00 .

. Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

— світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон. Використовуйте прохолодні рушники , прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни .

, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, . Відкрийте вікна та двері , щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату. Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви. Пийте багато води , уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню. Зволожуйте повітря , розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою. Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Дівчина страждає від спеки. Фото: depositphotos.com

Скільки будуть діяти відключення світла

Нагадаємо, що в Україні продовжують фіксувати важку ситуацію в енергосистемі через пошкоджені та зруйновані об'єкти генерації внаслідок російських обстрілів. Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко відповів, коли можуть скасувати відключення світла.

Також ми писали, що сильна гроза прокотилася Львівською областю в неділю, 14 липня. Внаслідок негоди багато населених пунктів лишились без електропостачання.