Наслідки негоди на Львівщині 14 липня — пожежі, знеструмлення, зміни у русі транспорту

Небувала гроза у Львові — стали відомі наслідки потужної нічної бурі
У Львові дощ із грозою, що розпочався ввечері неділі, спричинив пожежі та знеструмлення — блискавки без упину били по місту, через що сталися пожежі та знеструмлення. По області грози з поривами вітру спричинили відключення електромереж у різних районах.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у понеділок, 15 липня.
Негода на Львівщині
Через негоду у Львівській області залишилися без електропостачання 214 населених пунктів (102 — повністю, 112 — частково). Відновлюють живлення 74 бригади Львівобленерго у складі 318 працівників, задіяні 111 одиниць спецтехніки.
Ввечері львів'яни масово повідомляли про шалені пориви вітру та удари блискавками по всьому місту. За інформацією депутата міськради Ігоря Зінкевича, сталося загоряння на енергооб'єкті.
"За попередньою інформацією, згоріла підстанція чи трансформатор, в районі спостерігали перепади світла і сильний звук — гуділо, наразі в районах Левандівки, Білогорща і Рясне проблеми з електроенергією", — написав Зінкевич у Telegram.
Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленка, ввечері були зафіксовані такі наслідки негоди:
- на одній з вулиць закоротило провід, що йде від церкви до будинків — без світла залишились будинки навколо;
- на межі міста блискавка влучила в закинуту будівлю, почалася пожежа;
- кілька загорянь у житлових будинках;
- перепади напруги через грозу.
Вранці через влучання блискавки по перехрестю сталися зміни у русі громадського транспорту.
Нагадаємо, після сильної спеки Львів охопила потужна негода з блискавкою та зливою: за словами очевидців, такої грози давно не було в місті.
Як повідомлялося раніше, графіки відключення світла у Львові 15 липня будуть застосовувати погодинно через дефіцит потужності. Енергетики закликають економно споживати електроенергію.
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