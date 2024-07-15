Последствия непогоды во Львовской области 14 июля — пожары, обесточивания, изменения в движении транспорта

Удары молний во Львове во время грозы. Фото: Telegram-канал "Львович"

Во Львове дождь с грозой, начавшийся вечером воскресенья, вызвал пожары и обесточивание — молнии били по городу, из-за чего произошли пожары и обесточивание. По области грозы с порывами ветра вызвали отключения электросетей в разных районах.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в понедельник, 15 июля.

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Сообщение Максима Козицкого. Фото: скриншот

Непогода во Львовско области

Из-за непогоды во Львовской области остались без электроснабжения 214 населенных пунктов (102 — полностью, 112 — частично). Восстанавливают питание 74 бригады Львовоблэнерго в составе 318 работников, задействовано 111 единиц спецтехники.

Вечером львовяне массово сообщали о сильных порывах ветра и ударах молниями по всему городу. По информации депутата горсовета Игоря Зинкевича, произошло возгорание на энергообъекте.

"По предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдались перепады света и сильный звук — гудело, сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Обильной проблемы с электроэнергией", — написал Зинкевич в Telegram.

Сообщение Игоря Зинкевича. Фото: скриншот

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, вечером воскресенья были зафиксированы следующие последствия непогоды:

на одной из улиц закоротило провод, идущий от церкви к домам — без света остались дома вокруг;

на границе города молния попала в заброшенное здание, начался пожар;

несколько возгораний в жилых домах;

перепады напряжения из-за грозы.

Сообщение Львовского городского совета. Фото: скриншот

Утром из-за попадания молнии по перекрестку произошли изменения в движении общественного транспорта.

Сообщение Львовского городского совета. Фото: скриншот

Гроза во Львове. Фото: Telegram-канал "Львович"

Молния во Львове 14 июля. Фото: Telegram-канал "Львович"

Напомним, после сильной жары Львов охватило мощное ненастье с молнией и ливнем: по словам очевидцев, такой грозы давно не было в городе.

Как сообщалось ранее, графики отключения света во Львове 15 июля будут применять почасово из-за дефицита мощности. Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.

В Червоноградском районе Львовской области во время полевых работ загорелся комбайн. Водитель самостоятельно пытался усмирить огонь.