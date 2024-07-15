Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 15 липня — прогноз Львівобленерго

Три години світла у Львові — енергетики попередили про довгі відключення сьогодні
Графіки відключення світла у Львові в понеділок, 15 липня, будуть застосовувати погодинно через дефіцит потужності. Енергетики закликають економно споживати електроенергію.
Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.
Коли не буде світла у Львові 15 липня
"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення", — попереджають енергетики.
Як відомо, червоний колір на графіку свідчить про відсутність світла в зазначений час, зелений означає, що світло буде.
Також у Львівобленерго закликають розумно користуватися електроенергією та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти вимкненням світла.
Подивитись графіки відключення для своєї вулиці чи населеного пункту у Львові та області можна перейшовши за посиланням.
За змогою краще користуватися енергоємними приладами вночі 23:00-06:00 і не користуватися в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00.
Як пережити спеку без електроприладів
Щоб вижити без світла в це аномально спекотне літо варто дотримуватися таких простих порад:
- Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
- Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
- Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
- Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
- Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
- Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
- Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
- Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
Відключення світла у Львові
Нагадаємо, що заступник начальника управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради Олександр Ковальчук розповів, що пункти незламності у Львові функціонують в районних адміністраціях. Мешканці можуть приходити туди.
Також ми повідомляли, що Львівсвітло уклало угоду з компанією "Полтава-Паритет" на постачання 2500 вуличних світильників вартістю понад 16,1 млн грн. Виявилось, що такі моделі зняті з виробництва, а директорку "Полтава-Паритет" судять за підробку документів.
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