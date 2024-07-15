Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 15 липня — прогноз Львівобленерго

Дівчина користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла у Львові в понеділок, 15 липня, будуть застосовувати погодинно через дефіцит потужності. Енергетики закликають економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.

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"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення", — попереджають енергетики.

Як відомо, червоний колір на графіку свідчить про відсутність світла в зазначений час, зелений означає, що світло буде.

Графік відключення світла у Львові та області сьогодні, 15 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Також у Львівобленерго закликають розумно користуватися електроенергією та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти вимкненням світла.

Подивитись графіки відключення для своєї вулиці чи населеного пункту у Львові та області можна перейшовши за посиланням.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівобленерго. Новини"

За змогою краще користуватися енергоємними приладами вночі 23:00-06:00 і не користуватися в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00.

Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як пережити спеку без електроприладів

Щоб вижити без світла в це аномально спекотне літо варто дотримуватися таких простих порад:

Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.

Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.

Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.

Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.

Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.

Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.

Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.

Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.

Дівчата охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла у Львові

Нагадаємо, що заступник начальника управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради Олександр Ковальчук розповів, що пункти незламності у Львові функціонують в районних адміністраціях. Мешканці можуть приходити туди.

Також ми повідомляли, що Львівсвітло уклало угоду з компанією "Полтава-Паритет" на постачання 2500 вуличних світильників вартістю понад 16,1 млн грн. Виявилось, що такі моделі зняті з виробництва, а директорку "Полтава-Паритет" судять за підробку документів.