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Три години світла у Львові — енергетики попередили про довгі відключення сьогодні

15 липня 2024 00:21
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла у Львові сьогодні, 15 липня — прогноз Львівобленерго
Дівчина користується телефоном під час відключень світла. Фото: Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Графіки відключення світла у Львові в понеділок, 15 липня, будуть застосовувати погодинно через дефіцит потужності. Енергетики закликають економно споживати електроенергію.

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.

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"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення", — попереджають енергетики.  

Як відомо, червоний колір на графіку свідчить про відсутність світла в зазначений час, зелений означає, що світло буде.

Графіки відключення світла в Львівській області 15 липня
Графік відключення світла у Львові та області сьогодні, 15 липня. Фото: t.me/lvivoblenergo

Також у Львівобленерго закликають розумно користуватися електроенергією та не вмикати потужні електроприлади, щоб запобігти вимкненням світла.

Подивитись графіки відключення для своєї вулиці чи населеного пункту у Львові та області можна перейшовши за посиланням.

Коли не буде світла у Львівській області 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Львівобленерго. Новини"

За змогою краще користуватися енергоємними приладами вночі 23:00-06:00 і не користуватися в пікові години 06:00-09:00 і 17:00-23:00.

Де подивитись графіки відключення світла
Рекомендований час користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Як пережити спеку без електроприладів

Щоб вижити без світла в це аномально спекотне літо варто дотримуватися таких простих порад:

  • Пийте багато води, уникайте напоїв із кофеїном та алкоголем, оскільки вони сприяють зневодненню.
  • Зволожуйте повітря, розвішуючи вологі простирадла або використовуючи контейнери з водою.
  • Уникайте перебування на вулиці під прямим сонячним промінням у пікові години — з 10:00 до 16:00.
  • Носіть легкий одяг — світлий, вільний та дихаючий з натуральних тканин, таких як бавовна чи льон.
  • Не користуйтеся газовими плитами, духовками тощо, по змозі готуйте їжу на вулиці або їжте холодні страви.
  • Використовуйте вентилятори, які працюють від батарейок, чи віяла.
  • Відкрийте вікна та двері, щоб створити протяг, використовуйте жалюзі або штори, щоб затінити кімнату.
  • Використовуйте прохолодні рушники, прикладайте їх до шиї, зап'ясть, щиколоток або лоба, приймайте прохолодні душі або ванни.
Як без кондиціонера та вентилятора перенести спеку
Дівчата охолоджуються під час спеки. Фото: Новини.LIVE

Відключення світла у Львові

Нагадаємо, що заступник начальника управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради Олександр Ковальчук розповів, що пункти незламності у Львові функціонують в районних адміністраціях. Мешканці можуть приходити туди.

Також ми повідомляли, що Львівсвітло уклало угоду з компанією "Полтава-Паритет" на постачання 2500 вуличних світильників вартістю понад 16,1 млн грн. Виявилось, що такі моделі зняті з виробництва, а директорку "Полтава-Паритет" судять за підробку документів.

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