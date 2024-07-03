У Львові уклали договір з компанією, директора якої судять за підробку документів

Вечірній Львів. Фото: photographers.ua

Комунальне підприємство "Львівсвітло" уклало угоду з компанією "Полтава-Паритет" на постачання 2500 вуличних світильників вартістю понад 16,1 млн грн. Впродовж наступних двох років місто повинне отримати замовлення. Як з'ясувалось, замовлена модель світильника уже знята з виробництва, а директорку "Полтава-Паритет" судять за підробку документів.

Про це повідомляє NGL.media.

Читайте також:

Угода на постачання вуличних світильників у Львові

Комунальне підприємство Львова 27 червня уклало контракт на постачання 2500 вуличних світильників з компанією "Полтава-Паритет". Угода на суму 16,125 млн грн з ПДВ буде чинною до кінця червня 2026 року.

Журналісти з'ясували, що директорці "Полтава-Паритет" Юлії Борщ ще в липні 2022 року оголосили офіційну підозру у скоєнні корупційного злочину, а вже в березні 2023 року обвинувальний акт передали до суду.

Ця справа ще не завершена, але обвинувачення стверджує, що Юлія Борщ підробила акти виконаних робіт під час ремонту мереж зовнішнього освітлення в Одесі, що призвело до незаконного привласнення майже 470 тис. грн. Якщо суд визнає її винною, директорці "Полтава-Паритет" загрожує до восьми років ув’язнення.

Відповідальна за закупівлю представниця "Львівсвітла" Надія Дорош заявила, що на момент укладення угоди не мала інформації про обвинувачення Юлії Борщ. Вона додала, що обвинувачення не може бути підставою для скасування договору, оскільки вина ще не доведена. Виконувач обов’язків директора ЛКП "Львівсвітло" Андрій Панас також не вбачає у цьому проблеми.

Згідно з укладеним договором, вартість одного вуличного світильника моделі SL Area SPD SM V 30W 730 від німецької компанії Ledvance становить 6450 грн, включно з ПДВ. Однак офіційне представництво Ledvance в Україні повідомило, що ця модель була знята з виробництва приблизно рік тому.

Нагадаємо, львівський ліцей №45 вирішив капітально відремонтувати спортивний майданчик. Вартість робіт становить мільйони гривень.

Також комунальники Вишневого Київської області за 292 млн грн замовили шкільні укриття з переплатою за будматеріали у півтора раза. Будівництво заплановано у місті Вишневе та в селі Крюківщина.