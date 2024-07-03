Во Львове заключили договор с компанией, директора которой судят за подделку документов

Вечерний Львов. Фото: photographers.ua

Коммунальное предприятие "Львовсвет" заключило соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн грн. В течение следующих двух лет город должен получить заказ. Как выяснилось, заказанная модель светильника уже снята с производства, а директора "Полтава-Паритет" судят за подделку документов.

Об этом сообщает NGL.media.

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Соглашение на поставку уличных светильников во Львове

Коммунальное предприятие Львова 27 июня заключило контракт на поставку 2500 уличных светильников с компанией "Полтава-Паритет". Соглашение на сумму 16,125 млн грн с НДС будет действовать до конца июня 2026 года.

Журналисты выяснили, что директору "Полтава-Паритет" Юлии Борщ еще в июле 2022 года объявили официальное подозрение в совершении коррупционного преступления, а уже в марте 2023 года обвинительный акт передали в суд.

Это дело еще не завершено, но обвинение утверждает, что Юлия Борщ подделала акты выполненных работ при ремонте сетей наружного освещения в Одессе, что привело к незаконному присвоению почти 470 тыс. грн. Если суд признает ее виновной, директору "Полтава-Паритет" грозит до восьми лет заключения.

Ответственная за закупку представитель "Львовсвета" Надежда Дорош заявила, что на момент заключения соглашения не имела информации об обвинении Юлии Борщ. Она добавила, что обвинение не может быть основанием для отмены договора, поскольку вина еще не доказана. Исполняющий обязанности директора ЛКП "Львовсвет" Андрей Панас также не видит в этом проблемы.

Согласно заключенному договору, стоимость одного уличного светильника модели SL Area SPD SM V 30W 730 от немецкой компании Ledvance составит 6450 грн, включая НДС. Однако официальное представительство Ledvance в Украине сообщило, что эта модель была снята с производства примерно год назад.

Напомним, львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Стоимость работ составляет миллионы гривен.

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