Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Львовсвет заключило соглашение на поставку светильников с компанией, директор которой под судом arrow

Львовсвет заключило соглашение на поставку светильников с компанией, директор которой под судом

3 июля 2024 15:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львове заключили договор с компанией, директора которой судят за подделку документов
Вечерний Львов. Фото: photographers.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Коммунальное предприятие "Львовсвет" заключило соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн грн. В течение следующих двух лет город должен получить заказ. Как выяснилось, заказанная модель светильника уже снята с производства, а директора "Полтава-Паритет" судят за подделку документов.

Об этом сообщает NGL.media.

Читайте также:

Соглашение на поставку уличных светильников во Львове

Коммунальное предприятие Львова 27 июня заключило контракт на поставку 2500 уличных светильников с компанией "Полтава-Паритет". Соглашение на сумму 16,125 млн грн с НДС будет действовать до конца июня 2026 года.

Журналисты выяснили, что директору "Полтава-Паритет" Юлии Борщ еще в июле 2022 года объявили официальное подозрение в совершении коррупционного преступления, а уже в марте 2023 года обвинительный акт передали в суд.

    Это дело еще не завершено, но обвинение утверждает, что Юлия Борщ подделала акты выполненных работ при ремонте сетей наружного освещения в Одессе, что привело к незаконному присвоению почти 470 тыс. грн. Если суд признает ее виновной, директору "Полтава-Паритет" грозит до восьми лет заключения.  

Ответственная за закупку представитель "Львовсвета" Надежда Дорош заявила, что на момент заключения соглашения не имела информации об обвинении Юлии Борщ. Она добавила, что обвинение не может быть основанием для отмены договора, поскольку вина еще не доказана. Исполняющий обязанности директора ЛКП "Львовсвет" Андрей Панас также не видит в этом проблемы.         

  Согласно заключенному договору, стоимость одного уличного светильника модели SL Area SPD SM V 30W 730 от немецкой компании Ledvance составит 6450 грн, включая НДС. Однако официальное представительство Ledvance в Украине сообщило, что эта модель была снята с производства примерно год назад. 

Напомним, львовский лицей №45 решил капитально отремонтировать спортивную площадку. Стоимость работ составляет миллионы гривен.    

Также коммунальщики Вишневого в Киевской области за 292 млн грн заказали школьные укрытия с переплатой за стройматериалы в полтора раза. Строительство запланировано в Вишневом и в селе Крюковщина.

тендер Львов деньги Полтава компании соглашение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны