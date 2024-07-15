Графики отключения света во Львове сегодня, 15 июля — прогноз Львовоблэнерго

Девушка пользуется телефоном во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Графики отключения света во Львове в понедельник, 15 июля, будут применять почасово из-за дефицита мощности. Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.

Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.

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"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения", — предупреждают энергетики.

Как известно, красный цвет на графике указывает на отсутствие света в указанное время, зеленый означает, что свет будет.

График отключения света во Львове и области сегодня, 15 июля. Фото: t.me/lvivoblenergo

Также во Львовоблэнерго призывают разумно пользоваться электроэнергией и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить выключение света.

Посмотреть графики отключения для своей улицы или населенного пункта во Львове и области можно перейдя по ссылке.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Львовоблэнерго. Новости"

По возможности лучше пользоваться энергоемкими приборами ночью 23:00-06:00 и не пользоваться в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00.

Рекомендуемое время использования электроприборов. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Как пережить жару без электроприборов

Чтобы выжить без света в это аномально жаркое лето следует придерживаться следующих простых советов:

Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.

Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.

Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.

Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.

Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.

Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.

Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.

Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.

Девушки охлаждаются во время жары. Фото: Новини.LIVE

Отключение света во Львове

Напомним, заместитель начальника управления по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета Александр Ковальчук рассказал, что пункты несокрушимости во Львове функционируют в районных администрациях. Жители могут приходить туда.

Также мы сообщали, что Львовсвет заключил соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн грн. Оказалось, что такие модели сняты с производства, а директора "Полтава-Паритет" судят за подделку документов.