Графики отключения света во Львове сегодня, 15 июля — прогноз Львовоблэнерго

Три часа света во Львове — энергетики предупредили о долгих отключениях сегодня
Графики отключения света во Львове в понедельник, 15 июля, будут применять почасово из-за дефицита мощности. Энергетики призывают экономно потреблять электроэнергию.
Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.
Когда не будет света во Львове 15 июля
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения", — предупреждают энергетики.
Как известно, красный цвет на графике указывает на отсутствие света в указанное время, зеленый означает, что свет будет.
Также во Львовоблэнерго призывают разумно пользоваться электроэнергией и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить выключение света.
Посмотреть графики отключения для своей улицы или населенного пункта во Львове и области можно перейдя по ссылке.
По возможности лучше пользоваться энергоемкими приборами ночью 23:00-06:00 и не пользоваться в пиковые часы 06:00-09:00 и 17:00-23:00.
Как пережить жару без электроприборов
Чтобы выжить без света в это аномально жаркое лето следует придерживаться следующих простых советов:
- Пейте много воды, избегайте напитков с кофеином и алкоголем, поскольку они способствуют обезвоживанию.
- Увлажняйте воздух, развешивая влажные простыни или используя контейнеры с водой.
- Избегайте пребывания на улице под прямыми солнечными лучами в пиковые часы — с 10:00 до 16:00.
- Носите легкую одежду — светлую, свободную и дышащую из натуральных тканей, таких как хлопок или лен.
- Не пользуйтесь газовыми плитами, духовками и т.д., по возможности готовьте еду на улице или ешьте холодные блюда.
- Используйте вентиляторы, работающие от батареек, или веера.
- Откройте окна и двери, чтобы создать сквозняк, используйте жалюзи или шторы, чтобы затенить комнату.
- Используйте прохладные полотенца, прикладывайте их к шее, запястьям, лодыжкам или лбу, принимайте прохладные души или ванны.
Отключение света во Львове
Напомним, заместитель начальника управления по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета Александр Ковальчук рассказал, что пункты несокрушимости во Львове функционируют в районных администрациях. Жители могут приходить туда.
Также мы сообщали, что Львовсвет заключил соглашение с компанией "Полтава-Паритет" на поставку 2500 уличных светильников стоимостью более 16,1 млн грн. Оказалось, что такие модели сняты с производства, а директора "Полтава-Паритет" судят за подделку документов.
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