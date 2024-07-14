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На Львівщині в полі загорівся комбайн

14 липня 2024 17:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Пожежа на Львівщині — у полі горів комбайн
Ліквідація пожежі. Фото: ДСНС
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Червоноградському районі Львівської області під час польових робіт загорівся комбайн. Водій самотужки намагався приборкати вогонь, але не зміг.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

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Рятувальники розповіли деталі займання

У ДСНС зазначають, що займання сталося напередодні.

"13 липня о 13:16 рятувальники отримали повідомлення про пожежу комбайна в с. Березівка Червоноградського району", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працювали рятувальники 51-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин.

"Водій намагався ліквідувати займання за допомогою вогнегасника, але о 13:55 займання ліквідували вогнеборці", — розповідають у пресслужбі.

Вогнеборці додали, що пожежа знищила моторний відсік комбайна та кабіну. Займання вдалося приборкати за допомогою однієї пожежної машини.

"Внаслідок займання ніхто не постраждав", — підсумували у ДСНС.

Раніше ми повідомляли, що на Львівщині у Стрийському районі спалахнув приватний житловий будинок. Рятувальники встигли винести на свіже повітря чоловіка, проте врятувати 41-річного постраждалого не вдалося. 

А в селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з озера тіло загиблого.

пожежа ДСНС Львівська область рятувальники сільгосптехніка

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