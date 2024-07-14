Пожежа на Львівщині — у полі горів комбайн

На Львівщині в полі загорівся комбайн
У Червоноградському районі Львівської області під час польових робіт загорівся комбайн. Водій самотужки намагався приборкати вогонь, але не зміг.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Рятувальники розповіли деталі займання
У ДСНС зазначають, що займання сталося напередодні.
"13 липня о 13:16 рятувальники отримали повідомлення про пожежу комбайна в с. Березівка Червоноградського району", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці події працювали рятувальники 51-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин.
"Водій намагався ліквідувати займання за допомогою вогнегасника, але о 13:55 займання ліквідували вогнеборці", — розповідають у пресслужбі.
Вогнеборці додали, що пожежа знищила моторний відсік комбайна та кабіну. Займання вдалося приборкати за допомогою однієї пожежної машини.
"Внаслідок займання ніхто не постраждав", — підсумували у ДСНС.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині у Стрийському районі спалахнув приватний житловий будинок. Рятувальники встигли винести на свіже повітря чоловіка, проте врятувати 41-річного постраждалого не вдалося.
А в селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з озера тіло загиблого.
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