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На пожежі у Львівській області загинув чоловік

8 липня 2024 15:01
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
На пожежі у Львівській області загинув чоловік — деталі
Пожежа у приватному будинку. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС Львівщини
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

На Львівщині у Стрийському районі спалахнув приватний житловий будинок. Рятувальники встигли винести на свіже повітря чоловіка, проте врятувати 41-річного постраждалого не вдалося. 

По це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини у понеділок, 8 липня. 

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За даними рятувальників, близько 05:14 у селі Берездівці Стрийського району Львівської області сталася пожежа в цегляному житловому будинку.

"На момент прибуття до місця події з вікон вибивався дим, вогнеборці, зайшовши в приміщення, побачили чоловіка, якого винесли на свіже повітря та почали проводити серцево-легеневу реанімацію, проте врятувати чоловіка 1983 р.н. не вдалось", — йдеться в повідомленні.

Вогонь знищив речі домашні речі на площі 3 кв. м. Будинок вдалося врятувати. О 05:42 пожежу ліквідували.

На пожежі у Львівській області загинув чоловік - фото 1
Допис ДСНС Львівщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, у селі Полтва Золочівського району Львівської області рятувальники ДСНС витягли з озера тіло загиблого.

Раніше повідомлялося про смертельну ДТП у Львівській області 6 липня: на автодорозі "Київ — Чоп" внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Мер Львова Андрій Садовий показав, як за рік відновили будинок, зруйнований внаслідок наймасштабнішого ракетного обстрілу міста

Львів пожежа ДСНС Львівська область рятувальники вогонь загиблі

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