Ракетний обстріл Львова 6 липня 2023 року — Садовий розповів про відновлення будинків

Наймасштабніший ракетний обстріл Львова — як за рік відновили будинки мешканців
У Львові майже рік тому, 6 липня, росіяни здійснили найбільш руйнівний обстріл міста від початку повномасштабної війни. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 5 липня.
Ракетна атака на Львів 6 липня 2023 року
"6 липня минулого року росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Львова. Ворожі ракети тоді забрали життя 10 людей та зруйнували чотири будинки на вул. Стрийській", — йдеться у повідомленні.
Садовий зауважив, що ці будинки вдалося відбудувати коштом міста — перемурували поверхи, відновили дахи, замінили вікна та відновили комунікації. Наразі залишається завершити ремонт деяких сходових кліток, відремонтувати фасади та встановити двері.
"Буквально вчора сесія міської ради виділила 39 млн гривень на компенсацію ремонту квартир. Власники отримають від 200 тис. до 1 млн 900 тис. гривень залежно від руйнувань та площі квартири", — зазначив мер.
Він запевнив, що до повернення мешканців будинків додому залишилось ще зовсім трішки та додав, що протягом року місто оплачувало оренду житла для мешканців 47 квартир, які найбільше постраждали.
"Це велика трагедія для Львова. На жаль, людей, яких вбиває Росія, не повернути. Сьогодні згадуємо про них. Світла Памʼять", — підсумував Садовий.
Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.
А 19 червня у Львові через нічну атаку "шахедів" зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.
Читайте Новини.LIVE!