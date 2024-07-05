Ракетний обстріл Львова 6 липня 2023 року — Садовий розповів про відновлення будинків

Наслідки атаки. Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львові майже рік тому, 6 липня, росіяни здійснили найбільш руйнівний обстріл міста від початку повномасштабної війни. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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"6 липня минулого року росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Львова. Ворожі ракети тоді забрали життя 10 людей та зруйнували чотири будинки на вул. Стрийській", — йдеться у повідомленні.

Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Садовий зауважив, що ці будинки вдалося відбудувати коштом міста — перемурували поверхи, відновили дахи, замінили вікна та відновили комунікації. Наразі залишається завершити ремонт деяких сходових кліток, відремонтувати фасади та встановити двері.

Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

"Буквально вчора сесія міської ради виділила 39 млн гривень на компенсацію ремонту квартир. Власники отримають від 200 тис. до 1 млн 900 тис. гривень залежно від руйнувань та площі квартири", — зазначив мер.

Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він запевнив, що до повернення мешканців будинків додому залишилось ще зовсім трішки та додав, що протягом року місто оплачувало оренду житла для мешканців 47 квартир, які найбільше постраждали.

Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

"Це велика трагедія для Львова. На жаль, людей, яких вбиває Росія, не повернути. Сьогодні згадуємо про них. Світла Памʼять", — підсумував Садовий.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

А 19 червня у Львові через нічну атаку "шахедів" зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.