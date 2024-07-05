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Наймасштабніший ракетний обстріл Львова — як за рік відновили будинки мешканців

5 липня 2024 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ракетний обстріл Львова 6 липня 2023 року — Садовий розповів про відновлення будинків
Наслідки атаки. Фото: Telegram/Андрій Садовий
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові майже рік тому, 6 липня, росіяни здійснили найбільш руйнівний обстріл міста від початку повномасштабної війни. Тоді внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Ракетна атака на Львів 6 липня 2023 року

"6 липня минулого року росіяни здійснили наймасштабніший обстріл Львова. Ворожі ракети тоді забрали життя 10 людей та зруйнували чотири будинки на вул. Стрийській", — йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Львова 6 липня 2023 року
Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Садовий зауважив, що ці будинки вдалося відбудувати коштом міста — перемурували поверхи, відновили дахи, замінили вікна та відновили комунікації. Наразі залишається завершити ремонт деяких сходових кліток, відремонтувати фасади та встановити двері. 

Ракетна атака на Львів 6 липня 2023 року
Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

"Буквально вчора сесія міської ради виділила 39 млн гривень на компенсацію ремонту квартир. Власники отримають від 200 тис. до 1 млн 900 тис. гривень залежно від руйнувань та площі квартири", — зазначив мер.

Чере ракетний обстріл Львова 6 липня 2023 року загинуло 10 людей
Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Він запевнив, що до повернення мешканців будинків додому залишилось ще зовсім трішки та додав, що протягом року місто оплачувало оренду житла для мешканців 47 квартир, які найбільше постраждали.

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Будинок після атаки та зараз. Фото: Telegram/Андрій Садовий

"Це велика трагедія для Львова. На жаль, людей, яких вбиває Росія, не повернути. Сьогодні згадуємо про них. Світла Памʼять", — підсумував Садовий.

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Скриншот допису Садового

Нагадаємо, в ніч проти 22 червня у Львівській області сталося влучання в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури.

А 19 червня у Львові через нічну атаку "шахедів" зазнав руйнування науково-дослідний інститут. Внаслідок влучання було повністю знищено одне з приміщень будівлі.

Львів обстріли Андрій Садовий окупанти відновлення будинок війна в Україні ракетний удар

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