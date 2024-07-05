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Самый масштабный ракетный обстрел Львова — как за год восстановили дома жителей

5 июля 2024 17:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Ракетный обстрел Львова 6 июля 2023 года — Садовый рассказал о восстановлении домов
Последствия атаки. Фото: Telegram/Андрей Садовый
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львове почти год назад, 6 июля, россияне совершили самый разрушительный обстрел города с начала полномасштабной войны. Тогда в результате вражеской атаки погибли 10 человек.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в Telegram в пятницу, 5 июля.

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Ракетная атака на Львов 6 июля 2023 года

"6 июля прошлого года россияне совершили самый масштабный обстрел Львова. Вражеские ракеты тогда забрали жизни 10 человек и разрушили четыре дома на ул. Стрыйской", — говорится в сообщении.

Ракетный обстрел Львова 6 июля 2023 года
Дом после атаки и сейчас. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Садовой отметил, что эти дома удалось отстроить за счет города — перестроили этажи, восстановили крыши, заменили окна и восстановили коммуникации. Сейчас остается завершить ремонт некоторых лестничных клеток, отремонтировать фасады и установить двери.

Ракетная атака во Львов 6 июля 2023 года
Дом после атаки и сейчас. Фото: Telegram/Андрей Садовой

"Буквально вчера сессия городского совета выделила 39 млн гривен на компенсацию ремонта квартир. Владельцы получат от 200 тыс. до 1 млн 900 тыс. гривен в зависимости от разрушений и площади квартиры", — отметил мэр.

Чере ракетный обстрел Львова 6 июля 2023 погибли 10 человек
Дом после атаки и сейчас. Фото: Telegram/Андрей Садовой

Он заверил, что до возвращения жильцов домой осталось еще немного и добавил, что в течение года город оплачивал аренду жилья для жителей 47 квартир, которые больше всего пострадали.

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Дом после атаки и сейчас. Фото: Telegram/Андрей Садовый

"Это большая трагедия для Львова. К сожалению, людей, которых убивает Россия не вернуть. Сегодня вспоминаем о них. Светлая Память", — подытожил Садовый.

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Скриншот поста Садового

Напомним, в ночь на 22 июня во Львовской области произошло попадание в объект критической энергетической инфраструктуры.

А 19 июня во Львове из-за ночной атаки "шахедов" потерпел разрушение научно-исследовательский институт. В результате попадания было полностью уничтожено одно из помещений здания.

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