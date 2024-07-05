У Львові затримали шахраїв, що підробляли каву

Гараж, в якому підробляли каву. Фото: поліція Львову

У Львові злочинна група виготовляла та збувала підроблену каву відомого іноземного виробника. Організатором виявився мешканець Києва.

Про це повідомила пресслужба поліції Львова у п'ятницю, 5 липня.

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Групу очолив 35-річний киянин, який організував постачання кавових зерен. Його спільники, 44-річний житель Вінниці та ще один 34-річний мешканець столиці, займались пакуванням зерен у кілограмові пачки з логотипом відомого виробника. Зловмисники збували цю контрафактну продукцію, доставляючи її у роздрібні магазини та надсилаючи клієнтам поштою.

Мішки з підробленою кавою. Фото: поліція Львову

Учасники групи ретельно розподіляли обов'язки, зосереджуючись на просуванні та розповсюдженні своїх продуктів, а отримані прибутки розподіляли між собою. Сам процес "виробництва" відбувався в орендованому гаражному приміщенні. Незаконна діяльність зловмисників спричинила значні збитки власнику торгової марки.

Підроблені упаковки для кави. Фото: поліція Львову

Фігурантів обвинувачують у незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування або кваліфікованого зазначення походження товару і замах на таке використання. Обвинувальний акт передано до суду для розгляду.

Підозрюваним загрожує штраф у розмірі від 10 до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також можливість позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Львові двох мешканців підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї, бойових припасів та вибухових речовин. Обом суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше у Львівській області правоохоронці викрили наркоділків. Вони розповсюджували канабіс та амфетамін.