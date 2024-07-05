Во Львове задержали мошенников, подрабатывающих кофе

Гараж, в котором подделывали кофе. Фото: полиция Львова

Во Львове преступная группа производила и сбывала поддельный кофе известного иностранного производителя. Организатором оказался житель Киева.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львова в пятницу, 5 июля.

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Группу возглавил 35-летний киевлянин, организовавший поставки кофейных зерен. Его подельники, 44-летний житель Винницы и еще один 34-летний житель столицы, занимались упаковкой зерен в килограммовые пачки с логотипом известного производителя. Злоумышленники продавали эту контрфактную продукцию, доставляя ее в розничные магазины и отправляя клиентам по почте.

Мешки с поддельным кофе. Фото: полиция Львова

Участники группы тщательно распределяли обязанности, сосредотачиваясь на продвижении и распространении своих продуктов, а полученные доходы распределяли между собой. Сам процесс "производства" проходил в арендованном гаражном помещении. Незаконная деятельность злоумышленников нанесла значительный ущерб владельцу торговой марки.

Поддельные упаковки для кофе. Фото: полиция Львова

Фигуранты обвиняются в незаконном использовании знака для товаров и услуг, фирменного наименования или квалифицированного указания происхождения товара и покушение на такое использование. Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения.

Подозреваемым грозит штраф в размере от 10 до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, а также возможность лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, во Львове двое жителей подозреваются в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. Обоим суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее во Львовской области правоохранители разоблачили наркодельцов. Они распространяли каннабис и амфетамин.