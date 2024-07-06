ДТП у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп

У Львівській області сталася смертельна ДТП — що відомо
У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у суботу, 6 липня.
ДТП у Львівській області
У поліції зазначили, що зіткнення автомобілів сталося 5 липня близько 16:00.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль "Шевроле Круз", яким керувала 38-річна жителька Чернігова, та вантажівка "ДАФ" під керуванням мешканця Рівненської області віком 30 років", — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Двоє пасажирів її авто — діти віком 4 та 8 років — були доставлені до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Також у Рівненській області суд притягнув до відповідальності 29-річного чоловіка за багаторазове керування автомобілем під впливом наркотиків. Оскільки чоловік сідав за кермо, попри судову заборону, йому було заборонено керування майже на 57 років.
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