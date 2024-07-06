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У Львівській області сталася смертельна ДТП — що відомо

6 липня 2024 15:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ДТП у Львівській області на автодорозі Київ — Чоп
ДТП у Львівській області. Фото: lv.npu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Київ — Чоп". Внаслідок аварії загинула 38-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Львівській області у суботу, 6 липня.

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У поліції зазначили, що зіткнення автомобілів сталося 5 липня близько 16:00. 

ДТП на автодорозі "Київ — Чоп" 5 липня
ДТП у Львівській області 5 липня. Фото: lv.npu.gov.ua/

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись легковий автомобіль "Шевроле Круз", яким керувала 38-річна жителька Чернігова, та вантажівка "ДАФ" під керуванням мешканця Рівненської області віком 30 років", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Двоє пасажирів її авто — діти віком 4 та 8 років — були доставлені до лікарні.

ДТП у Львівській області 5 липня
ДТП у Львівській області 5 липня. Фото: lv.npu.gov.ua/

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у Львівській області вогнеборці ліквідували пожежу в автобусі, який перевозив дітей. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також у Рівненській області суд притягнув до відповідальності 29-річного чоловіка за багаторазове керування автомобілем під впливом наркотиків. Оскільки чоловік сідав за кермо, попри судову заборону, йому було заборонено керування майже на 57 років.

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