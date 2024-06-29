На трасі Київ-Чоп сталася ДТП 28 червня

Автівки зім'яло — на Львівщині сталася смертельна ДТП
У селі Нагірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На автомагістралі "Київ-Чоп" зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинула одна людина.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
На Львівщині сталося смертельне ДТП
За даними правоохоронців, аварія сталася у п'ятницю 28 червня о 19:00 поблизу Самбора. На ділянці автостради "Київ-Чоп" легковик ВАЗ-21099, яким керував 54-річний житель Борислава скоїв лобове зіткнення з позашляховиком BMW X5, яким керувала 40-річна киянка.
Від отриманих травм, як кажуть правоохоронці, на місці аварії загинула 78-річна пасажирка ВАЗ. Водій та 17-річна дівчина-пасажирка отримали тілесні ушкодження та були невідкладно ушпиталені.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.
Нагадаємо, раніше у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, після чого заснув. В його крові поліція знайшла понад три проміле алкоголю.
Також ми повідомляли, що у місті далекобійник не впорався з керуванням фури та протаранив паркан з електроопорою, після чого його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.
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