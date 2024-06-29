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Автівки зім'яло — на Львівщині сталася смертельна ДТП

29 червня 2024 15:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП 28 червня
Медична бригада на місці ДТП. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У селі Нагірне Стрийського району Львівської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На автомагістралі "Київ-Чоп" зіткнулися два легкових автомобілі, внаслідок чого загинула одна людина.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

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На Львівщині сталося смертельне ДТП

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Пошкоджений позашляховик. Джерело: Національна поліція 

За даними правоохоронців, аварія сталася у п'ятницю 28 червня о 19:00 поблизу Самбора. На ділянці автостради "Київ-Чоп" легковик ВАЗ-21099, яким керував 54-річний житель Борислава скоїв лобове зіткнення з позашляховиком BMW X5, яким керувала 40-річна киянка.

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Бригади медиків на місці аварії. Джерело: Національна поліція 

Від отриманих травм, як кажуть правоохоронці, на місці аварії загинула 78-річна пасажирка ВАЗ. Водій та 17-річна дівчина-пасажирка отримали тілесні ушкодження та були невідкладно ушпиталені.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше у Львові нетверезий водій спричинив ДТП, після чого заснув. В його крові поліція знайшла понад три проміле алкоголю.

Також ми повідомляли, що у місті далекобійник не впорався з керуванням фури та протаранив паркан з електроопорою, після чого його з понівеченої кабіни рятували через лобове скло.

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Львівська область
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